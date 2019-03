El Hípico defiende su invicto, los locales son los favoritos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 11:00 de la mañana de hoy tocará la campana de la primera de 26 competencias que le darán marco y color a la edición 35 del Longines Gran Premio Latinoamericano (G1) que se corre en el hipódromo Club Hípico de Santiago, hipódromo que será por tercera vez hogar de tan importante justa continental.



En la previa al Latino, con horario de largada 17:16 horas se corre el Longines Cup G2 sobre 1800 metros con 16 yeguas en gateras que incluye a tres peruanas y una brasileña, Miss Carola defensora del stud Haras Phillipson, enseña que se encuentra radicada con un buen parque caballar en Maroñas. A la hija de T.H. Approval la correrá Jorge Ricardo y tiene muy buenas posibilidades de victoria en prueba que reparte 74.000 dólares, incluyendo el bono de OSAF de 54 mil.



A las 19:30 es turno del Latino que está incluido en el programa de Maroñas y se podrá disfrutar por el canal de nuestro hipódromo. Serán 16 los participantes de la gran carrera que incluye a Fitzgerald, quien defenderá la celeste de este lado de la cordillera.



Tuvo el pupilo de Jorge Firpo un percance hace 48 horas cuando en pleno trabajo en la pista de césped, que no se encuentra en buenas condiciones, perdió dos de sus herraduras. Un herrero local trabajó con el defensor de La Fe, ayer tendió junto a su jockey Luis Cáceres y se aguarda, para las primeras horas del día si el descendiente de Put it Back ocupa partidor o queda en el box de la Villa Internacional. Su propietario, Carlos Zaffaroni, expresó su hondo malestar con el estado de la pista principal del Club Hípico solicitando que se cambien (mejoren) las condiciones de la pista.



De ser de la partida, Fitzgerald no llegará con los 10 puntos, igual confiamos en una buena muestra del zaino. Las horas dirán si el mejor caballo de Maroñas está en condiciones o no.



Entre Penn Rose, Ya Primo, Nuevo Maestro y Nombar se dividen las chances, o se multiplican, de los colores del Don Alberto para alzarse con la prueba y llevarse el premio mayor de los 500 mil dólares a repartir y la gloria de ganar y levantar la copa en su casa, en el año que el Hípico cumple 150 años. El argentino Sixties Song (Pablo Falero), el norteño Fillmore (Jorge Ricardo) y el peruano Milos (Edwin Talaverano) se puede. considerar candidatos al éxito, por país y por méritos.



Una carrera en un difícil trazado, que se corre en sentido de las agujas del reloj que tiene en vilo a toda una región. Se corre el Latino, las pulsaciones se aceleran, la cordillera separa pero une a pueblos hermanos que van por la gloria y el triunfo en una competencia que la balanza se inclina hacia los locales que, en este hipódromo, son invictos.



Es el Latino, en su 35ta versión, se corre en Chile y se palpita en cinco países que sueñan con ver su bandera en lo más alto.