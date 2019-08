Herarquia ganó el Fomento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A dividendo de fiesta, en el clásico Fomento, G3, en grama, fue triunfo de la norteña Hierarquia que venció a Lilly Spencer por 3/4 de cuerpo en 2’07”79 con destacada labor en sus cruces del látigo Vagner Leal.

Tras obtener su primera victoria en Maroñas, la defensora del Bosco Rios no respondió al alto concepto que le tenían en su caballeriza.

A impulsos de su propietario, la hija de Drosslemeyer anotó en la prueba más importante de la jornada de la víspera en Maroñas. Para esta ocasión, la alazana respondió y con creces para alzarse su primera victoria estelar de grupo, abriendo esperanzas en cuanto a su futuro en este tipo de contiendas.

La pupila de Antonio Cintra vino ubicada en puestos de retaguardia. En plena recta buscó flanco interno, superó a Más Te Vale para soportar embate de última hora de Lilly Spencer, que fue escolta a dos largos y cuarto. Obtuvo el tercer puesto Más Te Vale, que vino siempre en el fuego de la carrera. Clausuró el rentado La Mansa Nistel.

Cuando se abrieron los partidores mecánicos salieron a mover contienda Polished Gold junto a Carina First, Lady Leti y Más Te Vale. Al girar el codo del ferrocarril (en verde) la defensora de “Cecilia” mantenía vanguardia con la First American a su lado, cerca se ubicaba Lady Leti con Asiátic Heidy a sus grupas, con Más Te Vale pegada a empalizada. Más atrás quedaban Linda Le y La Mansa Nistel y en retaguardia se movían Hierarquia y Lilly Spencer.

Antes de comenzar a girar el codo no hubo variantes en delantera. Al entrar a recta final, Polished Gold mantenía ventajas sobre Carina First, en los 350 Cornelli arma a la de “Los Vikingos” que se deja gritar, en los 200 hace aparición por dentro Hierarquia que domina y se va en busca de la victoria. En los 150 irrumpió Lilly Spencer, que le sirvió para ser escolta.