Hay remate y presentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las instalaciones del haras Don Alfredo, a partir de las 10:00 horas se realizará la presentación en sociedad del padrillo Overanalyze, un emperramiento de la Asociación de Criadores en conjunto con la Dirección de Casinos. Quedan, a la fecha, 20 servicios a la venta a un valor de U$S 3000.



El próximo domingo 18 de agosto, antes de la disputa de la primera competencia en Maroñas, en el Espacio Pelouse, se realizará el remate de servicios de varios padrillos radicados en nuestras tierras.



Superando los mil dólares, los compradores podrán pagar hasta en cinco cuotas. Entre los padrillos, se destacan Texas Fever, Ioya Bigtime, Teeth of the Dog, Mogador, Invasor, A little Warm, City Banker, The Leopard, British Medium, Vineyard Haven, Essayons, Brujo de Olleros, Overanalyze y otros 30 padrillos de diferentes haras. Se transmite por Maroñas y la web de la firma Oribe.