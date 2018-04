Hastings es el destino de Araujo

En los próximos días el salteño Denis Vicente Araujo vuelve armar sus valijas para radicarse en el hipódromo de Hastings en Canadá.



Ya hace varias semanas el correcto látigo recibió ofertas desde el norte y por tercera vez vuelve a emigrar. Primero fue a Australia, hace un par de años a Hastings -donde llegó a mitad de temporada y logró arribar en tercer lugar de la estadística del hipódromo canadiense- y regresa este año al inicio de temporada, lo que le permite tener más oportunidades a la hora de firmar montas.



Para esta ocasión, Araujo Leoni recibió un mejor ofrecimiento que en su última incursión en tierras del norte y decidió radicarse en Hastings hasta fines de octubre: “Hubo una mejora en las condiciones, que incluye poder viajar y competir en los Estados Unidos con caballos canadienses, que es lo más atractivo de todo. Lo que me ofertaron sirve y por eso viajo” nos relató el salteño en un alto en la mañana de vareo de Maroñas. “Aquí dejo buenas montas, pero la decisión fue meditada; se tomó hace un tiempo cuando no estaba ganando seguido y es hora de viajar nuevamente, había que tomar una decisión, la tome y me voy nuevamente”, puntualizó.



El jockey se refirió a la Escuela de Jockeys: “Me parece una buena iniciativa, no estoy en contra de la escuela, pero quizás hoy somos muchos profesionales. Cada uno de nosotros tiene su estilo y tipo de vida, pero para estar bien hay que ganar en promedio entre cuatro y cinco carreras por mes”.



Dueño de una buena técnica, Araujo tiene todo para volver a triunfar en el exterior.