El Harlan´s Holiday ya reside en Rapetti

Fue presentado en haras Rapetti el padrillo Majesticperfection, uno de los 3 hijos de Harlan’s Holiday en la reproducción. Los otros dos son Into Mischief, que es actualmente uno de los mejores padrillos de USA y Shanghai Bobby, que con una generación en Sudamérica dejó su legado. Lamentablemente Harlan’s Holiday murió joven. Un hijo suyo que ganó varios Grupo 1 en Argentina para Firmamento fue vendido para Estados Unidos, pero Firmamento se reservó los derechos de reproducción del caballo.



Majesticperfection corrió 6 y ganó 5 carreras, incluso Grupo 1 y tiempo récord para 1.200 en 1:07.24. Los triunfos fueron en Fair Grounds, Oakland Park, Churchill Downs, Praire Meadows en tiempo récord y en Saratoga contra los mejores velocistas de USA.



Steve Assmussen, uno de los mejores entrenadores de USA declaró: “Es el caballo con mayor velocidad que he visto en mi vida”.



Ingresó a la reproducción en Airdrie Farm en Kentucky (que es donde estaba hasta ahora) con un servicio de US$ 8.000. En su primera generación ya produjo a Lovely Maria, que ganó el Kentucky Oaks G1.