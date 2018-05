Haras El Palmar llega al Tattersall

Este mediodía se realiza la muestra y a partir de las 19:00 llegan al ring de ventas del Tattersall de Maroñas 24 productos de la generación 2016 de los haras El Palmar y Firmamento.



Dentro de un lote sumamente parejo, se pondrán a disposición de los ávidos compradores descendientes de los padrillos Mogador (Muy Veloz, Blue du Soir, Virtuosa Vip, Che Vicky, Dow Jones, Motivado, Almirante, Supersticiosa, etc), Essayons (Essa Fragancia, Escolaso, Esscabio, Essgalaico, Esstadista, Escaboroso), Music Van, Van Nistelrooy, Campanologist y Seattle Fitz en destacados vientres.



Llegan hijos de L’ Eminenza (Shudanz), Numberless (Indygo Shiner), First Heaven (First American), Molecula (Mogador), Superiora (Subordination), Che Vicky (Mogador), Virtuosa Vip (Mogador) y Misadura Fitz (Fitzcarraldo) entre otras. Cabe el destaque que llegan a remate hermanos y medios hermanos de Gomek, Eminente, Numerosa, Numancio, Denominado, Mucho Mejor, Superbio, Superticiosa, Insurgente, Linda Glory, News, Cielos Abiertos, Missing Dubai, La Mansa Nistel, etc.



El remate es transmitido por la web de Maroñas y de Oribe Remates y cuenta con la financiación de Primelux. Los productos están inscriptos en la Serie Campeones.