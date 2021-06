El haras Palermo remata hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El novel haras Palermo realiza su remate de las generaciones 2019 y 2020 en la Rural del Prado a partir de las 18:00 horas.



Tiene el remate la particularidad de la diversidad de sangres, ya que entrarán a patio de ventas descendientes de A Little Warm, The Leopard, Smarty Jones, Invasor, Music Van, Vineyard Haven, Posse y Went the day Well en lo que concierne a los nacidos en 2019 y de Kodiak Kowboy, British Medium, Posse, Mogador, Brujo de Olleros, Vineyard Haven y The Leopard de la generación 2020.



También se destacan selectas madres hijas de Top Hat, Decisive, Texas Fever, Alcorano, Northern Afleet, Special Nash, Blush Rambler, Cloud Watch, Honour and Glory, Ecclesiastic, Cat Scan, Soapy Danger, Patio de Naranjos, Numerous, Mogador y Mantle Rock.



Se han realizado diversas muestras con buena afluencia de propietarios y cuidadores y se encuentran abiertas las pre ofertas para todos los productos. Entre todos los compradores se sortearán tres camisetas firmadas de la Selección uruguaya, y dentro del lote quien lleva el nombre de El Matador (Storm Cat con Candy Stripes) se lleva las miradas al igual que Pistolero Luis descendiente de la excelente Hit Oil, es nieto materno de Alcorano.