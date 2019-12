Hablan los cuidadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antonio Cintra - Olympic Harvard, Ajuste Fiscal y Card Day (Ramírez), Aero Trem (Piñeyrúa)

Estamos muy contentos, no es fácil llegar con uno al 6 de enero y nosotros llegamos con tres. Son caballos de mucha calidad y ojalá llegue todo bien. Olympic Harvard es un caballo de cinco años muy sano que es fácil de llevar y entrenar y con él va todo sobre ruedas. Ajuste Fiscal tuvo un pequeño descanso tras el Nacional, pasamos del Comparación pensando en el Ramírez. La semana pasada hizo un trabajo que me dejó muy conforme. En el Nacional rindió un poco debajo de lo esperado pero no tuvo grandes problemas, hicimos pequeños ajustes en lo que yo creo había para arreglar, detalles que hacen mejorar. Tener a Falero en la silla de Olympic Harvard significa mucho para mí, tuve la honra de dar órdenes a grandes jockeys como Dettori o Prado y Falero era uno que me faltaba. Es un jockey que siempre me encantó, uno de los mejores de su generación a nivel mundial. En cuanto a Aero Trem llega bien a la milla, él tuvo un más que aceptable retorno, luego falló pero eso es común en un caso como el de él y ahora afrontamos con esperanza esta carrera.



Gustavo Acosta – Miltitoplp y El Maki (Ramírez)

El potrillo llega muy bien, se le dio un descanso tras el Nacional y luego se lo preparó para esta carrera cumpliendo en buena forma cada paso del entrenamiento. El sigue evolucionando, cada día muestra más. Fueron tres carreras muy exigentes, merecía el descanso y una vez que comenzamos la preparación cada día me gusta más, siempre me sorprende con nuevos avances. La distancia le sirve, el maduró y adelantó en cada carrera. Para el equipo y en lo personal correr un Ramírez es un sueño hecho realidad, correrlo con gran chance como tiene mi caballo es una alegría enorme. Es mucha adrenalina y yo pienso que el mio es uno de los caballos a vencer, yo veo a los potrillos un escalón por delante de los caballos adultos.



Gustavo Vergara – Cap Bon (Ramírez)

El tordillo llega en óptimas condiciones. El pequeño afloje post Nacional le vino muy bien. La Triple Corona es muy exigente y para llegar mejor al Ramírez había que dejar de lado el Comparación. Es un potrillo que cuanto más distancia se acomoda mejor, ha demostrado cierta inmadurez en carrera y hemos trabajado en ese sentido para corregir esos detalles y viene mejorando. Es solo ganador de una pero ha corrido bien cada clásico importante y llega con muy buena chance a la carrera, tiene el fogueo necesario para correr el Ramírez.



Ricardo Colombo – Great Spirit (Ramírez), Sinabung (Piñeyrúa), itapuruna y Rainha Pioneira (Maroñas)

Great Spirit está muy bien, el año pasado fue cuarto corriendo en buena forma pero durante la temporada tuvimos algunos problemas sanitarios y sus lógicos altibajos pero ahora está muy bien. En cuanto a Sinabung siempre le tuvimos excelente concepto. Regresó de una larga ausencia con un tercero y después ganó con solvencia, esperemos que haga una linda carrera. En cuanto a Itapuruna tiene una campaña corta y muy buena, el problema es que llega muy sobre la fecha y la cuarentena hizo que estuviera 14 días sin trotar, Sub Princess es excluyente en esa carrera más allá de que nosotros tenemos también a Rainha Pioneira y va a correr bien.



Jorge Firpo – Fitzgerald y Noidea Day (Piñeyrúa), La Mansa Nistel y Maravilla Fever (Montevideo)

Un nuevo 6 de enero que encaro con cuatro animales lo cual siempre es motivo de orgullo. Todos andan bien, tanto Fitzgerald como La Mansa Nistel corren por tercera vez y son los últimos ganadores del Piñeyrúa y del Ciudad de Montevideo. La yegua se retira ese día, cumplirá su ciclo en pistas y esperamos terminar con una buena actuación. Fitzgerald si bien también tiene cinco años y una campaña de enorme nivel, todavía tiene más para dar, le hemos ido corrigiendo sus nanas, sobre todo el tema del ojo y está muy bien. Noidea Day viene a más pero se va a encontrar con caballos hechos, si el llegara a la carrera dentro de 3 o 4 meses sería el momento ideal. Si Fitzgerald hace lo de él es brava para los rivales, no podemos olvidarnos lo que él ha sido capaz de hacer, es un fuera de serie. Maravilla Fever anda muy bien y va a correr muy bien porque es lo que me muestra en sus trabajos. Yo insistí en correr esta carrera porque ella es muy llegadora. Son carreras abiertas sin un favorito de dos pesos y eso abre mucho el juego.



Ramón Peralta – Algecira Fever (Montevideo)

La potranca llega en gran forma. Ella ayuda mucho porque tiene mucha salud y permite que uno ejecute el plan de trabajo según su gusto. Ella con el Estímulo floreo para esta carrera, luego la pase en 1200, me dejó muy conforme y con ese trabajo va a llegar. La clave en un día así es no ponerse nervioso, no es una carrera cualquiera, no es fácil correrla y uno tiene que mantenerse dentro de su esquema de trabajo. Hay que estar confiado en el trabajo realizado y pasarle esa tranquilidad al caballo. Es un día complicado porque hay mucha gente, muchos espectáculos y eso juega en contra de los nervios de los equinos, sumado a que generalmente hace mucho calor son detalles que se deben tener en cuenta.



Pedro Robaina – Blossom (Montevideo)

La yegua llega muy bien, mucho mejor puesta que en el Selección, ella aquella vez llegaba con poco entrenamiento por culpa de un esguince. Esta vez por el contrario hemos podido trabajar a nuestro gusto y nos ha respondido haciendo todo bien. Ella tiene enorme calidad, la distancia es un poco una incógnita pero pensamos que va a andar bien.