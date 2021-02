Los grupo 3 en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presencia de la crack 2020 Instamancha le da valor al clásico Los Haras G3 a disputarse en la tarde de hoy en el hipódromo de Maroñas. La pupila de Eber Ilaria es ganadora de los grandes premios Selección URU G1 y Estímulo G2 en el cierre del año pasado y escolta de la brasileña Honra Real (nominada en tres clásicos del 27 de marzo en Meydan) en el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 del 17 de enero con variados problemas de tránsito. Con menor cantidad de yeguas en gateras se vuelve la defensora de El Picapiedra en la gran candidata al disco y la foto de la carrera.



Si por regularidad se premia, Blossom seguro tiene presea. Es que la pupila de Pedro Robaina, tras ser baby crack de su generación, en todas corre bien. Tendrá la de El Facu en la British Medium a un rival de fuste que la ha superado en sus últimos choques. Se gana el título de enemiga. Fanática se supera en cada carrera que corre, muy seguramente aporte para sus huestes.



El otro G3 es el Manuel Quintela que va sobre grama y 21 cuadras a recorrer y tiene en el millero Don Pata a su máximo exponente para quedarse con la chapa más alta del marcador. El hijo de Aerosol tiene de las catalogadas muy buenas en grama con largada en recta paralela a la Avenida Belloni. Gusta de seguir la carrera de cerca. Si no siente el alargue de distancia frente a animales que tienen larga campaña en largo metrajes, el de Cintra es candidato. Dentro de los rivales del defensor de las sedas El Planchón se destacan varios “stayers” con pasado de victorias en arena y grama. Tal es el caso de Bobby Q, que sabe de podios de alta gama. Sus últimas intervenciones no han conformado a sus responsables. Es de los que van a mover la carrera y si el del Mustafá es el de sus mejores tardes, bravo será derrotarlo. Similar concepto para Mundanal, experiente fondista que no tuvo un buen Ramírez, pero que no es para descartar al igual que Russian Time, que sube de un especial a clásico de grupo y deberá reconfirmar ante selecto lote. La buena de Villa D’Este también tiene de las buenas en verde y será rival a considerar.



Cerramos el comentario con los tres potrillos del lote, los tres hijos de Midas Touch y los tres con muy buenas actuaciones en grama. Intocable Z ganó el Carlos Reyles de muy buena forma a Cápita y Happy Day, que luego tuvo buenos desempeños en grama y junto a Athlesta llegan con recomendados ajustes en las mañanas. Por ende son, el de Los Vikingos el enemigo y el segundo pupilo de Santesteban la sorpresa. El Cantante, El Maki, El Pródigo y Emperor Hulk no serán figuras decorativas y cada uno de ellos tiene méritos como para definir la carrera.



En el Juan Amoroso (1000 metros) anotaron una decena de potrancas 2018. El voto se decidía por Bella Ciao y Girona Fever; medio punto para la de Guedes para encabezar la trifecta.