Great Spirit ganó el Artigas

Fue Great Spirit el de los cambios del Ramírez al General Artigas. Ocupó el cuarto lugar en la milla y media de Reyes con la guía de Luis Cáceres para luego, de los cinco ocupantes de la carrera madre de nuestro país, el único que compitió antes de participar en la víspera en la prueba de G2 que repartió 3.7 millones de pesos en premios. Es que el defensor del Bosco Ríos, viajó a Las Piedras a disputar el Jockey Club con la monta de Vagner Leal (el salteño Cáceres se encontraba de vacaciones) para caer ante Duro de Matar en carga de última hora.



Amén de ser el único que se movió con la de colores, para el clásico de la víspera sus huestes volvieron a confiar en las habilidades de Leal y éste no las defraudó. Guió con muy buen tino al zaino, dejó a otros que movieran la prueba dejando al pupilo de Denis Hermogeneo (cuidador capataz que representa a Ricardo Colombo) a unos cuatro, cinco largos de los punteros en gran parte de la prueba para ir a buscar la misma de 350 finales a la raya cuando Muy Ágil y Don Carrasco habían tomado ventajas sobre el resto.



Leal le sacó todo a su conducido y éste le respondió con creces. Le entró a las grupas al defensor del “3 de enero” en la última cuadra para darle alcance en postrimerías del disco y poner ventaja mínima a su favor al pasar frente al espejo para adjudicarse la carrera más importante de este domingo en Maroñas. En 2’29”84 llegó en tercer lugar Don Carrasco a un cuerpo y cerró el marcador rentado El Abanderado a cuerpo y medio, dejando a Olympic Harvard en quinto lugar a cuerpo y medio. A seis cuerpos y cuarto del ganador, en sexto lugar, arribó First Thing con el también pedrense Negrone a su lado.



Luego de la carrera el jockey Vagner Leal declaró: “Pensé que había ganado más cómodo, festejé y luego vi la bandera verde. Fue ventaja mínima pero ganamos bien. Vine siempre cerca de los punteros y en el final vi que los rivales eran los de adelante. Etoy muy contento por el triunfo, aquí recién me van conociendo”.



La carrera tuvo en Golpazo y Chimango a sus líderes desde apertura de gateras, luego quedaron Don Carrasco, Muy Ágil, Olympic Husband, Great Spirit y Olympic Harvard.



En plena recta opuesta los punteros mantenían ventajas en parciales por nada rigurosos (50”53 y 1’14”85). En Villa Violeta Chimango sobrepasa a Golpazo y queda al comando del lote; cerca quedaban Don Carrasco, Muy Ágil, Olympic Husband, Great Spirit y Negrone. En extrema retaguardia se movía First Thing. En recta final, dominó Muy Ágil a Don Carrasco, en los 300 hace aparición por flanco externo Great Spirit para dar alcance al Mogador en el mismo disco y obtener la victoria.



Con una muy buena conducción de M. De Souza, Linda Le derrotó a Carina First en el clásico MEF/DGC disputado en grama. La tordilla vino siempre detrás de la puntera para batirla por 1/2 pescuezo en 2’08”22.



Bella Fever sigue demostrando lo suyo, en tiempo récord dejó atrás a Mi Carabela en tiempo récord, detuvo reloj en 1’02”51. La de los Píriz es líder y bravo será bajarla del pedestal sobre superficie que corran.



El brasileño del Old Friends Zap Zap hizo coincidir podio con debut al adjudicarse el clásico G. Young sobre la milla en 1´33”80 con buena guía de Vagner Leal. Derrotó a Lisarb por cuerpo y cuarto, fue 3º G. Impacto.



Holiday Inn torció el ranking de los nacidos en 2016 al derrotar a Alto Voltage y Bar Arocena en el clásico Folle. Con buena conducción de Everton Rodrigues, el del Hs. Regina estampó buenos 1’02”89.