Gran Premio Ramírez 2020: Miltitoplp ante quince rivales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 20:40 sonará la campana de largada de la edición 122 del José Pedro Ramírez, Copa El País.

Los pingos darán sus últimos pasos detrás de las gateras; los jinetes terminarán de ajustar cinchas y colocarán sus antiparras para, al ser llamados por el starter, entrar cada uno a su gatera asignada.

Los 16 corceles irán por la gloria eterna, con jinetes prontos en los cajones, entrenadores y propietarios en las tribunas palpitando la carrera. Son segundos antes de la partida de un nuevo Gran Premio, peones, capataces, veterinarios, vareadores y todos los que rodean a cada uno de los ejemplares que van a disputar un nuevo Ramírez comenzarán a palpitar la gran carrera.

Desde partidor 6 y con monta de Eric “Nano” Acosta saltará rumbo a la victoria Miltitoplp, el descendiente de Escolaso, el crack de su generación. Va el pedrense por confirmar bondades frente a sus compañeros de generación Ajuste Fiscal y Cap Bon y frente a los adultos, que con más experiencia acumulada en el tiempo medirán las fuerzas del defensor del Don Tito.

Llega el pupilo de Gustavo Acosta de excelente forma. Lo ha confirmado tanto su cuida como su jinete. Saldrá Miltitoplp a hacer “su” propia carrera, a correr a su ritmo. Los 2400 metros de la carrera emblema de nuestro turf tienen en el nacido en el haras Don Tito a su máximo aspirante a la victoria, a la herradura de rosas. Los Acosta, ganadores en conjunto de dos URU G1; los colores y el haras van por su primer Ramírez.

Es Ajuste Fiscal su rival más acérrimo. No tuvo un buen Derby y va por la revancha no solo con el pedrense, también tendrá el duro escollo del tordillo Cap Bon, que intentará darle el primer G1 en Maroñas al padrillo Posse. Antonio Cintra preparó al de “La Pomme” para que el zaino vuelva a alcanzar la chapa más alta del marcador y consagrarse en el Ramírez como el mejor fondista de la actualidad en Maroñas. Tiene dos minutos y medio para demostrarlo.

Hay dentro de la grilla ocho animales más que pueden terciar por la victoria. Uno de ellos es Olympic Harvard, que será conducido por Pablo Gustavo Falero, quien con el Ramírez cierra una etapa de su vida como jinete. El del “Hs. Regina” no es solo una sorpresa, es candidato a ganar la prueba. Quedan, en el tintero Little Vicky (ojo con el trámite del juego de yuntas), Keep Down, Card Day, Cerro Largo, Bobby Q, Great Spirit y Negrone como grandes animadores de la carrera y, de ganar cualquiera de ellos, no será sorpresa alguna. Sí lo será, en algunos de ellos, el sport, ya que los boletos irán en su mayoría a los números 1 y 12: la yunta de Miltitoplp y El Maki, y Olympic Harvard.

​Carrera abierta, de extrema paridad. Los parciales en el ecuador de la prueba podrán adelantar desenlace, pero se aguarda una recta plagada de emoción, de aliento y de aplausos. Se corre el Ramírez desde 20:40.



Más turf

Horarios. Puertas abren 12:30

La primera carrera se disputa a las 13:30 horas, las puertas del hipódromo se abren una hora antes. Las boleterías de cada una de las tribunas (Palco, Folle y General) también abren a las 12:30 horas.



Boleto. Mínimo es de $ 50.

En cada una de las carreras se puede apostar a ganador, segundo, tercero, exacta, trifecta o cuatrifecta a un costo mínimo de $ 50. Para los Pick 3, también valen $ 50, el Pick 8, vale $ 10 con pozo de U$S 200.000



Homenaje. A Pablo Falero

El excelente Pablo Gustavo Falero se retira de la actividad de la fusta. Desde mañana su única actividad será el de la entrenador. Por ello a las 21:30 horas se realizará un homenaje en el podio que lleva su nombre en Palco.



Información. Llegada y salida.

Dentro del hipódromo hay capacidad para 1100 autos. En las afueras se dispondrá de un dispositivo de seguridad para los autos y para la llegada y salida del público que colmará las instalaciones del hipódromo.



Largadas. Pruebas clásicas

El Ramírez larga 20:40. Previamente se corren el Pedro Piñeyrúa a las 16:25 y el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle a las 18:10. Luego del Ramírez, al cierre de la jornada se corre el Maroñas a las 22:15, la 19ª de la jornada.