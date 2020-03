El Gran Premio Ramírez 2014 fue de Hielo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una soberbia conducción de Eguard Tejera y excelente planificación de su cuidador Alcides Perdomo, Hielo se adjudicó de forma corta pero neta el Gran Premio “José Pedro Ramírez”, disputado en Maroñas (2014). Una multitud acudió al Circo de Ituzaingó a presenciar un nuevo Mitin de Reyes (el decimoprimero luego de la reapertura, la edición 116 de su larga y rica historia), Hielo con un Tejera lúcido llevó a cabo el plan de Perdomo.

Siempre vino en el fuego de la carrera. Fue Ares el que movió contienda desde apertura de partidores, Esscabio el encargado de ir en su persecución, mientras que el defensor del “Coral Gables” quedaba en una expectante cuarta posición. Luego de cruzar sentencia por primera vez el del “Ximena P” indicaba el camino, Esscabio y Moche no le perdían pisada, Hielo se ubicaba detrás de ellos, mientras que Steen cerraba corte lote de avanzada. Cubrieron 800 y 1200 en 49’’34 y 1’13’’14 en mitad de recorrido. Al comienzo de giro de largo codo Ares tomaba tres largos de ventaja y no inquietaba a sus rivales, Esscabio era su escolta con el hijo de Holzmesiter en tercera posición y se arrimaban peligrosamente Troyano Plicck y Forgotten por andariveles externos. Al girar la curva, Esscabio queda enseñando el camino con Hielo a sus grupas, por fuera se viene Troyano Plicck y busca su lugar Forgotten. En los 300 finales Hielo domina a Esscabio, que se queda sin energías para terciar por lugar de privilegio, Forgotten no termina de encontrar su lugar de arremetida y Troyano Plicck descuenta pero sin fuerzas suficientes para poner en aprietos al pupilo de Perdomo.

De 100 al disco Luis Cáceres le pide el resto al Lake’s Explorer que reacciona, pero no logra superar a Hielo, que arriba a la meta con 3/4 de cuerpo en delantera en 2’29’’23 para cubrir los 2400 metros, fue digno escolta Forgotten, a medio cuerpo Troyano Plicck, dejando en cierre del marcador a Esscabio.

Piñeyrúa. En el Gran Premio Pedro Piñeyrúa el favorito Grande Salute se impuso de forma incuestionable para consagrarse como el mejor millero de la actualidad. Abiertos los partidores fue Bolt U quien salió a marcar el paso de carrera que se hizo muy veloz en su primera partida en recta opuesta, junto al pupilo de Colombo se acomodaron Um Ponteiro, Café Lunero y Boogie. Antes de enfrentarse al gran codo final (400 en 22’’97)la contienda llevaba color del BGC Thoroughbredh Stud., Bolt U dominaba y se acercaba por fuera Grand Salute y quedó a tiro de su compañero de techo. Boogie, Café Lunero y Grand Salute eran los que no permitían levantar vuelo al puntero. En plena recta final tras pasar 800 en 46’’07 Bolt U y Grand Salute salieron rumbo al disco, mientras que desde el fondo salían varios a pedirle cuentas a la yunta. A falta de 400 para sentencia la carrera estaba definir, Grand Salute tomo varios cuerpos de ventajas, a dos cuadras para la meta solo corrían para ser escoltas. En el disco, primero Grand Salute con estupenda labor de E. Rodrigues.