El Gran Premio Nacional URU G1

GRAN NACIONAL URU G1

2500 metros



1) Nathan - Everton Rodrigues - Darci Minetto - Hs. la Madrina

El defensor de las sedas La Madrina fue el ganador de la Gran Polla de Potrillos en descollante actuación. No repitió en el Jockey Club en donde llegó a lejos. El reloj de Ovación lo tiene bien conceptuado. Es más que bravo, integra la triple fórmula. Sorpresa



2) Gamisch - Julio César Méndez - Darci Minetto - Viegas

Tanto en el Criadores como en el Carlos Reyles el hijo de Agnes Gold no desentonó. Los rivales son bravos, gusta de venir empujando la carrera. Puede hacerse notar. Es chance



3) Happy Day - Yair Pereira - Facundo Santesteban - Los del Anderson

Es el único perdedor del lote, perdió en césped en la condicional sobre 1400 para luego ser tercero en el Reyles a cuerpo del ganador. Sangre pastera y de fondo. Puede chapear.



4) Capita - Vagner Leal - Antonio Cintra - Bosco Ríos

Ganador de una sobre 14 cuadras fue escolta - en verde - de Intocable Z en el Carlos Reyles. Tiene fondo, le gusta la distancia. Para las exóticas



5) Al Fin - Luis Alberto Cáceres - Sebastìan San Martín - 3 de Enero.

Tras un sexto puesto en el Criterium, el descendiente de Ecclesiastic ganó de muy buena forma el Ensayo. Luego fue segundo en las dos primeras gemas de la Triple Corona. Es adversario a ganar, sus aprestos son más que buenos. Enemigo.



6) Leopardo Real - Mathías Tuccelli - Christian Pérez - La Mamita

Salió de perdedor en Maroñas y tras cartón fue tercero de Al Fin en el clásico Ensayo. Fue al Criadores Nacionales y no respondió pero en el Jockey Club llegó cuarto a nueve cuerpos de Nakom.

Linda chance a cuatro cifras.



7) Pex -Héctor Lazo - Gustavo Vergara - Ximena P

Tras un opaco debut fue escolta por dos veces consecutivas en apretados finales. Salió de perdedor en prueba de 2000 metros mostrando dotes de fondo. Puede tornarse en rival a considerar en un Nacional abierto. Ojo con este.



8) Menorca Fever - Jorge Luis Píriz - Jorge A. Píriz - Uruimporta

La única dama del lote tiene una campaña en donde en sus últimas dos salidas llegó en tercer lugar detrás de Astrid e Instamancha. Tiene un baile bravo.



9) El Patriota - Jose L. da Silva - Antonio Cintra - Hs. la Pomme

Corrió poco y bien el Ecólogo. Ganó en su debut, fue quinto en el Haras del Uruguay en grama para luego llevarse de excelente forma el Criadores Nacionales. Salteó la segunda gema de la Triple Corona para enfrentar a los mejores en el Derby. El pupilo de Cintra cuenta con el aval del reloj de Ovación y es el candidato de la prueba más importante del segundo semestre de Maroñas.



10) Le Courtier - Waldemar Maciel - Gabriel Giovanetti - Vamos los Passini

La enseña importó este hijo de Courtier para disputar el Nacional. Es ganador de una en 1200 y del clásico Pr. Eduardo da Rocha Azevedo en Cidade Jardim sobre 1300 metros. chance a considerar



11) Gavilán - Carlos Suárez - Walter Báez - Doña Elsa

El hijo de Argenti ganó la de condición sobre la milla sobre Pex y va al Nacional sin escalas de la mano de un experto en carreras de largo aliento. Es opción



12) Intocable Z - Federico Píriz - Jorge Firpo - La Fe

Las últimas tres, el Midas Touch las disputó en grama, salió de perdedor y voló al Reyles para ganar con justicia. A tenerlo en cuenta. Es bravo



13) Silver Rye - Javier Pérez - Jorge Firpo - R. I.

En todas corre bien, llega cerca y no le importa la distancia. El Posse bien puede estar prendido en la definición. Tal vez.



14) Mourinho - Nicol Romero - Néstor Chávez - Joaquín, Rocío y Nicolás

Ganador del Criterium, el baby Crack, después siempre corrió bien, Ensayo y las dos gemas. Más que bravo!