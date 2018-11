En gran forma Hat Dolar se quedó con la central

Corriendo la carrera en todos lados y sin dar ni pedir tregua el crédito del stud Volver a Empezar se llevó el triunfo en la prueba que sirvió para conmemorar un nuevo aniversario del noble circo de los Eucaliptus. Con un buen marco de público pese a que el clima no acompañó, se llevaron a cabo las once pruebas pactas para la jornada.



En la central el triunfo fue para el favorito en las apuestas Hat Dolar. El entrenado por Ivo Pereira salió a dominar apenas se abrieron los partidores. El lote que quedó reducido a apenas cuatro participantes lo tuvo todo el tiempo adelante. En el opuesto lo siguió de cerca Grand Impacto mientras Dog Halo quedaba tercero y Labrador cerraba la marcha. A la altura de los 600 metros finales el hijo de Teeth Of The Dog sale a buscar al puntero pero nunca lo pone en peligro. Para cuando entran a la recta ya se hace evidente que Dog Halo no tiene nada que hacer y es el zaguero Labrador el único que descuenta. Pero el esfuerzo le alcanzará solo para ser escolta, el triunfo de Hat Dolar estaba sentenciado. El hermoso zaino se impuso por dos cuerpos al cabo de 1.33.42.



Fue uno de los mejores milleros de la pasada temporada, una lesión lo obligó a descansar y recuperarse. Tras volver corrió tres y las ganó todas, Ivo Pereira ha guiado su campaña con mano maestra y los éxitos se suceden.