El Gran Bretaña G3 es clásico de destaque

Con diez anotaciones para ocupar gateras, el clásico Gran Bretaña G3 se lleva todas las miradas de la jornada de domingo en Maroñas. Es que excelentes milleras y semifondistas bajan 200 metros para enfrentar a destacadas velocistas a las que se les suma la distinguida como mejor dos y tres años de la pasada temporada: Electrónica. De primera mirada, una prueba para no perderse desde ningún punto de vista.



Encabeza la nómina la porteña Wild Vip, que tras fallar en el pedrense tuvo buena participación en el clásico Diana disputado hace semana y dos días. A cuarto de cuerpo de la pupila de la familia Rivero arribó La Kyka, que sorprendió a más de uno al ocupar marcador rentado y va por repetir su buena actuación.



Supo Abbondanza destacarse en pruebas de cortometraje. En febrero fue tercera de Lolli Pop y Lady Leti en el Especial Segade. Otra ligera que sube a probar a las de medio fondo es la norteña Rainha Pioneira, que viene de fallar ante Sub Princess. Va Inalcanzada a “tiro” predilecto donde ha logrado sus mejores perfomances. Tras correr la “Polla” canaria bajó para enfrentar a Sub Princess, donde fue escolta a cuerpo y medio. Muchas miradas se posarán sobre ella.



¿Qué decir de la clásica Cibeles en una prueba de G3 sobre 1400 metros? Que es, a priori, la yegua a ganar; que ya sabe de obtener lauros de corte mayor sobre esta distancia y es la gran rival a vencer. Idola Porteña viene de ser escolta de Soy Atractiva en condicional sobre “milocho”. Ojo con ella. Josiane, luego de buen podio, no le fue bien en prueba sobre césped.

Por último, regresa Electrónica y está todo dicho. La pupila de Da Luz, si no siente la reentré, es la yegua de la carrera. Tiene duro lote a vencer, pero de llegar 10 puntos, se lleva la pizarra.