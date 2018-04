Gran Bretaña y A. Denby son base estelar dominical

Maroñas abre sus puertas el próximo fin de semana organizando ocho competencias de viernes, la inicial en césped sobre 2000 metros, y quince dominicales, que incluye un clásico y un handicap especial sobre 1400 y 1300 metros respectivamente.



El clásico “Gran Bretaña” G3 será animado por once féminas en sistema de peso por edad, van por el triunfo y una recompensa a la ganadora de $264,640, Sun Goddess, Bridget Jones, Lady Lilith, Glorious Flag, Harmony, Abalada Keep, La Biri, Gottin, In Salute, La Mansa Nistel y Cibeles. Carrera donde varias buscan formas para correr el Distaff de Campeones.



En 13er término va el especial Alberto Denby a gatera llena, van por orden de mandil, Dog Valiente (55,5), Pretoriano (59), Fifth Day (57,5), Franken (57,5), Repique (56), Dog Incesante (56), Fonca (56), Grand Impacto (52), Blue Dream (60), Hit Messenger (55), Hard Heart (51,5), Little Leca (53), Alevoso (56), Illinois (54), Fui con El (55) y Humo Blanco (14). Los suplentes son Hot Wheels (51,5), El Congreso (50,5) y A.P. Espumante. Pareja prueba de incierto resultado donde los kilos, equiparan las chances