Good Report e Imperrito marcan a fuego el Reyles

El clásico Carlos Reyles es, desde la reapertura de Maroñas, un gran trampolín de potrillos que saltaron a la fama. Cabe acotar que el viejo circo de Ituzaingó también fue una prueba estelar de relevancia.



Hoy, ubicado a tres semanas del Gran Premio Nacional, le da el tiempo suficiente a Negrone, First Thing, Muy Agil y Hot Dogs de buscar formas y enfrentar a los mejores potrillos de la generación que vienen de correr Polla y Jockey Club, Aero Trem, Great Spirit, Thalasso, Duro de Matar y The Broad.



A ellos se les sumará Gran Meteoro y algún otro potrillo que hasta la fecha no se ha destacado. Son Good Report e Imperrito los grandes nombres ganadores del Reyles en 2006 y 2012, que luego de ganar la prueba sobre 23 cuadras obtuvieron al siguiente año, como potrillos, el Gran Premio José Pedro Ramírez G1.



El descendiente de Ride the Rails posteriormente ganó el Gran Premio Latinoamericano disputado en el hipódromo de La Plata, único lauro oriental en la prueba continental. Fue Fletcher otro que obtuvo el Reyles (2014) y que al año y dos meses ganó la prueba más importante del calendario. Otros potrillos que lograron el Reyles y que tuvieron suceso en Maroñas fueron Rienzo, Potri Locatario, Bandero, Giddy, el invicto en nuestras tierras Uareademon y Chimango, el ganador de la pasada edición, aún en actividad y presumiblemente uno de los candidatos a correr el Ramírez edición 2019.