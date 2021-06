Girona Fever gana para ilusionar al Uruimporta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La potranca Girona Fever volvió a demostrar que se trata de un ejemplar diferente de pistas. Tras obtener de muy buena manera el clásico Campeones Juvenile Sprint, en la víspera se lució ante las de su sexo en el clásico Domingo Torterolo, prueba base de la sabatina en Maroñas.



La pupila de Jorge Avelino Piriz ganó por varios cuerpos en excelentes 1’10”70 en una tarde donde no se dieron grandes registros de reloj. La defensora del Uruimporta se dejó guiar por su piloto Federico Piriz que la trajo a las grupas de la puntera Numeradora que movió de forma ágil el reloj, detuvo agujas en 22”47 para los primeros 400 metros cuando ambas, la Mogador y la Texas Fever entraron a la recta final. Hasta los 400, la de El Golf vino enseñando el camino, cuando Piriz movió a la suya, salió como una aplanadora para llegar al disco con claras ventajas demostrando ser superior al lote.



Girona Fever es una potranca llamada a grandes realizaciones, mañana se anota para el Criterium, en manos de los responsables está el anotarla para enfrentar a las que definieron el Fillies, caso contrario, ir directo al Producción Nacional.



Tordo ganó el especial Martínez



Que carrera ganó Tordo y que conducción la de Edinson Rodríguez con el defensor de las sedas Tata Miguel. Es que no tuvo una buena suelta, el recién llegado lo ubicó pegado a los punteros con un caballo que pedía ir para adelante pero sin lugar para pasar.



Apenas girado el codo, La Almudena tomó segundo andarivel y por ahí encontró paso Tordo, no sin antes pasar algún sofocón. Cuando tuvo campo libre, fue en busca de los punteros, igualó a Jack Daniels en los 250, dominó y tuvo fuerzas para soportar a Noidea Day que vino a buscar la carrera en la última cuadra. En final de alto voltaje, primero Tordo, segundo a la cabeza Noidea Day, llegó tercero a tres cuartos de cuerpo y con varios contratiempos Better Cops que superó a Jack Daniels por media testa llegando cerca Colt Magno que cargó por andarivel externo para cerrar las chapas.



Todo en 58”92.



El Guzmán Vargas eje dominical



n quinto lugar de la reunión de la fecha se disputa el clásico Guzmán Vargas, para potrillos sobre 1200 metros en donde hay chances de todos los gustos y con campañas de todos los órdenes incluyendo perdedores, ganadores de una en Maroñas, ganadores en el pedrense y otros que también tienen victorias en hipódromo de Sistema Integrado nacional del Turf.



Varios de ellos bajan del Juvenile y otros suben del Juvenile Sprint y de esa carrera sale el elegido de Ovación, Man Campeira.



Perdedor en Maroñas, ganador en Las Piedras con un valiente tercer lugar en la jornada de Campeones en prueba sobre el kilómetro.



La familia Marrero lo presenta como para que haga podio estelar en el barrio de Ituzaingo con sedas del Lato’s.



El voto del enemigo va para otro perdedor, Guinard, que tiene dos presentaciones, una en arena y otra en césped y llega para salir de la categoría en prueba clásica.



Squanto, que no corrió bien la Juvenile es más que una sorpresa al igual que Zabino y Maquis.



Carrera de trámite parejo donde son varios los que se presentan a una carrera estelar de corta distancia que bien puede catapultar al ganador a pruebas clásicas de la vuelta.



Largan a las 16:30.