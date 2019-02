Un General Artigas con los mejores en gateras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

C on 13 ejemplares, este domingo en Maroñas se disputa el clásico General Artigas G2 sobre 2.400 metros y como hace años no sucede, será la gran revancha del Ramírez, ya que los cinco primeros de la carrera más importante del turf nacional dirán presente en las gateras a las 19:20, hora pactada para la largada.



1) Rock Serrano - Federico Píriz - José Pablo García. El defensor del “Mada” está en un lote superior a sus fuerzas. 6



2) Machiavelli - Carlos Bueno - Alcides Perdomo. Destacado fondista en Cidade Jardim en pruebas de más de 3.000 metros. Deberá demostrar el domingo lo suyo. 7



3) First Thing - Pablo Rodríguez - P. Germán González. Es el crack de la generación pasada, ganador del Gran Premio Nacional y luego del Gran Premio José Pedro Ramírez con misma receta, venir en el fondo y aplicar un “rush” final que es sumamente efectivo. Es el candidato. 10



4) Cerro Largo - Waldemar Maciel - Facundo Santesteban. Como perdedor se adjudicó, en manos de la familia Rivero, el pasado G.P Comparación. Llegó a 8 largos y medio en el Ramírez, en nuevas manos y radicado en Maroñas, es bravo. 8



5) Golpazo - Edinson Rodríguez - Pedro Hernández. El 3 años rinde en su categoría, aquí es muy brava. 6



6) Negrone - Fabio Guedes - Heriberto Guedes. El del “Bohemios”, luego de su triunfo en el Reyles, fue NP, en el Comparación a menos de 7 cuerpos y a más de 11 en el Ramírez. Va por la rehabilitación. 7



7) El Abanderado - Damián de Arrascaeta - Ivo Pereira. Ganador del Derby 2017, fue escolta en los dos últimos Ramírez, de Gandhi di Job y First Thing. Gusta venir en retaguardia. Bravísimo. 10



8) Don Carrasco - Everton Rodrigues - Antonio Cintra. El Alcorano es la regularidad pura, fue escolta en el Comparación y cuarto en el Ramírez. Vendrá cerca de los punteros y buscará definir. 9



9) Chimango - Fernando Olivera - Sebastián Ferrer. Es la gran incógnita de la prueba. Cambio de jockey, si no cambia de estrategia y viene adelante. ¡Ojo! 8



10) Muy Agil - Héctor Lazo - Sebastián San Martín. Va a la distancia contra los mejores, el del Villa del Carmen se quedó con él. Seduce su chance. 9



11) Great Spirit - Vagner Leal - Denis Hermogeneo. Hizo chapa de Jockey Club a Jockey Club con buena actuación en el Ramírez. Otro que se torna bravo. 9



12) Olympic Husband - Carlos Méndez - Feliciano Cabrera. Puede correr bien. 6



13) Olympic Harvard - Julio César Méndez - Antonio Cintra. El del Regina, si busca su atropellada de 400 al disco, puede torcer resultado de Reyes. Enemigo. 10