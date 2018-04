Generación 16 a la vista

Con 1640 animales nacidos en nuestras tierras en el segundo semestre del 2016, el mes de mayo marca el inicio de una larga temporada de ventas para todos los productos que animarán el próximo año el proceso selectivo hacia -en junio- los clásicos “Criterium” y en el segundo semestre el camino hacia la Triple Corona.



Con la generación 2015 recién dando sus primeros pasos a nivel estelar, los futuros propietarios ya comenzaron a moverse con diversas compras de yeguas madres que dieron a luz hace dos años, destetes, compras particulares en los establecimientos de cría, etc. Pero, con las ventas bajo diferentes martillos de la futura generación, comienza una larga carrera en busca del Baby Crack y Crack de la generación 2016.



Hay varios haras que ya tienen marcada fecha de ventas. El 11 de mayo dará puntapié inicial el “Don Juca” en un remate virtual en las instalaciones del hipódromo de Melo. El 19 será turno del “Cuatro Piedras” en el mismo haras.



Luego, las ventas se trasladan al Tattersall de Maroñas, el 24 de mayo será turno de haras “La Horqueta”, el 31 de mayo es ocasión del Haras “El Palmar” y “Firmamento”, el sábado 2 de junio nos movemos al Imperdible que remata en Haras “Rapetti”. El lunes 4 regresamos a Maroñas con la dispersión de Haras “El Santo”, seguimos con “El Arbolito”, para cerrar junio, hasta el momento, con el remate de “La Concordia”.



Es de recuerdo, aún sin fecha, que tocará turno de “Los Apamates”, “Don Alfredo”, “San Miguel Queguay”, “Viejo Molino”, “Lacala”, “Santa Lucía de la Candelaria”, “Don Julio”, “Don Martín”, “E.A.A.”, “Musa”, “Santa María del Juncal”, “Sin Nombre”, “Vivagu”, “Los Nenes” y otros varios haras.



Para esta temporada llegarán hijos de destacados padrillos que han dominado las estadísticas en los últimos años, como Ecclesiastic, Mogador, Southern Lawyer, Asidero, A Little Warm, British Medium, Good Report, Fund of Funds, Honour and Glory, Teeth of the Dog, Fui Tambem, Texas Fever, Alcorano, Cagney, Essayons, más los recientemente incorporados Ioya Bigtime (que lidera con su primera generación), Brujo de Olleros, Ivan Denisovich, Keep Control, Music Van, Quatro Mares, Red Runner, Vinatero, Went the Day Well, Saba Emperor, más los primeros descendientes de Posse e Invasor.



Amén de los productos que vienen a venta, se suman los animales importados, principalmente desde Argentina y Brasil, que cotejarán fuerzas con los nacidos en nuestras praderas. Mientras que centenas de ilusiones debutan en nuestros hipódromos, las estrellas del mañana vienen a subasta para que la llama de nuestro deporte siga encendida. Como siempre.