Generación 2017 a la pista

En el clásicos Jorge y Melchor Pacheco, a disputarse en quinto término de la jornada de domingo en Maroñas regresa a las lides y a distancia predilecta la baby crack Astrid. La descendiente de The Leopard, tras obtener clásicos en línea sobre 14 y 15 cuadras, cayó frente a Instamancha en Polla y Selección - entre ellos obtuvo el Sarandí sobre “milocho” -, en prueba sobre 1400 metros todo indicaría que la defensora de las sedas Los Cuervos tiene todo para regresar a podio triunfal. Llegará de Las Piedras en busca de su recuperación. Tendrá rivales de fuste, una de ellas es Cara Hermana (First American), una norteña que entrena en Monte Nativo con buenas tabuladas en Cidade Jardim. Mostrará la defensora del Cuatro Piedras en qué nivel se encuentra frente a la baby crack local. La yunta del Hs. Phillipson lleva el mote de sorpresa, Over Love supo escoltar a Astrid en el Producción Nacional, en tiro que le viene bien, también, se hará notar en recta final. Optimista PH ganó bien y se puede rehabilitar. Calpurnia es otra que bien puede terciar de 200 a la meta.



El Constante Turturiello, para potrillos, es prueba de corte mayor de interés. Es que, los ejemplares que se luzcan hoy, la carrera está pactada para largar a las 15:55 tienen todo para correr el Argentina en un mes de cara a la milla de Reyes. New Honour (Honour and Glory) ganó notable en su debut, no rindió lo esperado en la Sprint de Campeones y en Ensayo. Tras mes y medio, obtuvo la de ganadores de una de muy buena forma en buen registro de reloj. Se lleva el voto y su compañero de techo, El Prat la chapa de enemigo. El pupilo de Cintra triunfó en el pedrense para reconfirmar bondades en el Jerárquico sobre misma distancia a recorrer en el clásico de esta tarde. Hay, en el lote, más de uno que se puede llevar el mote de sorpresa, Colt Magno, Justice Cat, Máximo Tajes e Independent Honour son nombre a tomar en cuenta.



ESPECIAL ¡SOCORRO!. Fue Duro de Matar, de gateras al disco. Es que el cinco años descendiente de Salto no tuvo piedad con sus rivales, salió a mover las agujas, desplazó de la vanguardia a Ben Hur que levantó apenas recorridos 150 metros, para venirse en parciales rigurosos - 23”17 y 46”93 - y llegar al disco con aire y corazón con un cuerpo de ventaja sobre Gaucho, que lo vino a buscar en los 200 pero se encontró con versión de alta calidad del defensor del Tata Martín. La carrera tuvo a Duro de Matar a su máximo exponente, desplazó a Ben Hur de la delantera para tomar varios apenas recorridos 300 metros, quedaron detrás del puntero, ben Hur, Supertramp SV, Happy Trails, Gaucho quedando luego Pionero y Little Royal. Antes de entrar a la recta, el puntero se mantenía, Lazo mueve al suyo y queda cerca, en plena recta lo fue a buscar, nunca le pudo entrar a las grupas al ganador que tuvo socio de lujo, Jorge Luis Piriz. Con 54 kilos estampó excelentes 1´22”70 para recorrer las catorce cuadras pactadas.