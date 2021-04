La generación 2017 en clásicos sobre 1200

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los clásicos Vargas Guillemette y Eduardo Pons abren jornada de sábado que abre a las 16:00 horas

Tal como se ha dado en anteriores pruebas de corte mayor para la generación actual, la anotación ha sido baja, ya que en la primera carreras, que larga 16:00 horas anotaron cuatro potrancas mientras que en la de machos, con horario de toque de campana a las 16:25 se presentarán en gateras cinco ejemplares.

Las cuatro potrancas que bregarán por un premio a la primera de 388 mil pesos son todas ganadoras de una, contando entre ellas una invicta, Warm Punch.

La candidata al disco y la foto es Nopaya Naa, una Trinniberg que debutó ante Warm Punch llegando segunda de la A Little Warm a cuerpo y tres cuartos. Tras ello, la pupila de Sergio Dorneles anotó en la de perdedoras sobre mil cien logrando un contundente triunfo en muy buen guarismo. Va por la revancha en competencia que suma a Negra Noche, que debutó en Las Piedras sin éxito. Cayó ante Nopaya Naa para luego salir de perdedora en excelente muestra sobre tiro a recorrer hoy en destacado guarismo. Tanto la de Peralta como Leoparda Lina, ganadora pedrense pueden terciar en la definición.

En la prueba de ellos se destaca Nocello, un pupilo de Darci Minetto que en su debut estelar derrotó de muy buena forma a Eskeen tras superar una mala suelta y dejar detrás al Essayons y estampar destacada marca del reloj. Su jockey, a horas de la carrera, en nota con Gabriel Rodríguez del Polideportivo, dijo haber trabajado con el descendiente de Ta Luv para mejorar su trabajo en los partidores. Tendrá 200 metros más a recorrer pero con rivales que se perfilan como más que bravos y se la harán complicada la tarea de llegar en primer lugar al espejo triunfador.

Uno de ellos es el defensor de la sedas Paso Tronar, Nardone, que en su debut dejó bien en claro que se trata de pieza de subido valor. Santiago Cornelli, a 300 de la meta, dejó que Alan Music sesgara su línea hacia flanco externo para buscar al Trinniberg y llegar a la meta con varios cuerpos de ventaja (fueron cinco) en relevante participación.

Es el pupilo de Facundo Santesteban enemigo de sumo riesgo para el defensor de las sedas del Nuts.

Mr. Siastic es otro invicto que llega a la prueba precedido de buen logro en condicional de doce cuadras. El de Robaina bien podría ubicarse en la triple fórmula y es ejemplar para no dejar fuera de las exóticas.

Otro que es hace de la prueba bien compleja es Eskeen, ganador dual y con participaciones estelares, puede terciar por la victoria. Don Bicho cierra nómina.



DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Raúl Silvera

Luego de una larga espera, regresó ayer con la de colores en el canario y hoy quiere, disco y foto!



Pick 3 a tener en cuenta:



Pick 3 con Carry Over

Pozo: $ 34.750.-

7ª: 3-4-10

8ª: 3-11

9ª: 10-14



Pick 4 con pozo:

Acumulado: $45,500

3ª: 4-5-9

4ª: 5

5ª: Todas

6ª: 2A



Eje de apuestas especiales:

Owner Lucky

Eje del Pick 4 y de exóticas de la 5ª, trifecta c/pozo.

Auntoque

Para cierre de jornada, doble final y base de la 9ª.



EL LANCE DE LA REUNIÓN

E Vita

La del Demorón es eximia pastera, ojo con ella.





VIERNES CANARIO

Con cambio de monta de última hora, haciendo valer el peso oblea (50 kilos), Taraska Mía, con gran faena del jinete Facundo Patrón, se vino a dividendo de fiesta en el Preferencial Club Solís, prueba principal de la jornada de la víspera en el hipódromo limítrofe.

La pupila de Luis Fontes saltó de gateras a mover la contienda junto Columbia y Wardiana Dor, detrás de ellas se ubicaba Blade Purple Guajuvira y Vanguardia.

Antes de encarar la bajada del circo canario, Facundo Patrón movió a la Mogador para tomar la vanguardia de la prueba. Pasó los primeros 400 en 23”86, seguida por Blade Purple, Columbia, Guajuvira y Karmelle.

Cuando giraron la curva, la defensora de las sedas María de Lourdes mantuvo ventajas, Karmelle quiso acortar la diferencia pero no pudo con Taraska Mia que llegó a la meta con cuerpo y tres cuartos de ventaja sobre la Awzaan. Fue tercera Guajuvira, cerrando el rentado Blade Purple. Fue quinta Columbia. Todo en 1´06”41.

Buen triunfo de la tres años Taraska Mia, que sacó provecho del trámite y del kilaje otorgado.