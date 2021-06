La generación 2018 a los clásicos sobre 1200 metros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con seis anotadas el clásico Domingo Torterolo es base de la jornada sabatina y carrera uno del programa, que entrega diez competencias. Sobresale el nombre de la ganadora del Juvenile Sprint de la pasada jornada de Campeones Girona Fever, que despachó a sus rivales de forma cómoda y absoluta. Sus huestes decidieron no subir a la defensora de las sedas Uruimporta a disputar el Criterium de fin de mes y tomar parte de este cortometraje, en donde enfrentará a cinco rivales.



Dentro del lote enemigo de la Texas Fever se encuentran las ganadoras Numeradora, Norah Jones y Campechuela, la perdedora Pipoca y la debutante Carmen Forestry.



Por su lado, el Guzmán Vargas está ubicado en quinto lugar de la dominical y reúne a diez potrillos. De adentro hacia afuera largarán desde la paralela a General Flores Never Lose, Man Campeira, Mr. Eguelvil, Zetor, Mr. Siastic, Guinard, Squanto, Maquis, Leopard King y Zabino.



Lote donde varios compitieron en la Serie Campeones -Sprint y Juvenile- y otros que vienen de correr en condicionales. Prueba que asoma pareja y de difícil elección de triple fórmula.



Preferencial y Especial en Las Piedras y Maroñas

El viernes en Las Piedras se disputará el Preferencial Municipio de Las Piedras. Ubicado en quinto lugar de la jornada, recibió diez anotaciones con nombres de relieve.



Van por una bolsa de 210 mil pesos de bolsa Little Vicky (64), Once Upons (51), Negrone (58), Golpazo (53), Viejo Grata (51), Molequi Felipe (50), Alcalde del Norte (56), Mundanal (61) y Approach (51). El Preferencial va sobre 2.100 metros.



En Maroñas, en la sabatina se corre el handicap especial Osvaldo Martínez, una rajadora sobre 1.000 metros en donde pretende participar una decena de ejemplares.



Por lado interno de las gateras larga La Almudena (56), hacia afuera van Diente Pintado (50), Jack Daniels (50), Tordo (51), Kodiak Normand (50), Better Cops (57), Noidea Day (60), Fastuoso (55), Colt Magno (57) y por flanco externo de partidores va Quick Love (50).