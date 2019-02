Las gateras toman bandera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maroñas tiene a su representante para el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 entrenando todos los días en la pista de césped. Desde la semana pasada, Fitzgerald, rigurosamente entra a la cancha a las 6:20 horas para realizar sus trabajos junto a su jockey, Luis Alberto Cáceres Aranda.



El jueves pasado se tenía pensado realizar un trabajo más fuerte que lo habitual, dado que el miércoles Fitzgerald no entró al césped por las lluvias caídas. El zaino de “La Fe” cumplió con su cometido pero sin tener en cuenta las agujas del reloj.



El salteño vio al zaino de muy buena manera: “Hicimos un medio correr del palo de los 2300 a los 1100 del opuesto. Lo vi muy bien, impecable. Dobló el codo sin irse hacia afuera, cambió de mano sin problemas, antes de girar la curva y al salir de la misma. Yo pensé que le iba a ser mas difícil, pero no fue así”, comentó el profesional que viajará rumbo a Santiago el 4 de marzo.



Cáceres se refirió a los trabajos que se hicieron y se van a realizar: “El caballo de galope no había cambiado de mano, no había sido necesario. Esta vez sí lo hizo pero ya en un medio correr. Creo que el jueves que viene Fitzgerald realizará un floreo o una partida”, dijo.



La palabra del profesional deja más que conformes a las huestes de “La Fe”. Viajarán ya con la experiencia de dos Latinos, uno afuera, en Valparaíso, con Gandhi di Job y el pasado año de local con el mismo Fitzgerald.



Desde otros hipódromos ya se anuncian presencias: desde Monterrico viajarán al Hípico Dixie Wave y Juliana, falta el tercer nominado; en la vecina orilla están para oficializar la nominación de Sixties Song que contará, con los servicios del oriental Pablo Gustavo Falero, que disputará su último Latino. De Argentina viajarán tres representantes.



El pasado fin de semana, en La Gavea, Fillmore ganó su gatera mientras que este fin de semana Cidade Jardim nominará al segundo representante norteño.



La fuerte delegación local está al momento encabezada por Penn Rose, Nuevo Maestro y Cariblanco que serán acompañados por varios extra clasificados.





El fin de semana en Santiago y sus horarios

En varios hipódromos de la región ya se vive el fin de semana del 8 al 10 de marzo, fecha de disputa de un nuevo Longines Gran Premio Latinoamericano G1 y de la Longines Cup.



Esta carrera, que cuenta con un bonus de premios de la OSAF, acompaña la gran jornada del Latino.



Para esta ocasión es un llamado para yeguas de tres años y más de edad sobre una distancia de 1.800 metros sobre pista de césped con una bolsa de premios de 74 mil dólares.



El viernes 8 de marzo a las 19 horas se llevará a cabo la Conferencia de Prensa del Longines Gran Premio Latinoamericano en las instalaciones del Club Hípico de Santiago.



El día de la carrera se organiza el Premio Longines a la Elegancia, para damas y caballeros.