Ganó Meu Bahiano el Especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando uno estudia un handicap, en este caso el especial Venezuela, imagina un trámite incierto y apretado, por los del viejo refrán “los kilos equiparan las chances”.

Nada mas real y carrera mas demostrativa que la frase es aplicable, en la pista, fue primero Meu Bahiano (56), segundo a la cabeza, Orion (54), tercero Funtastic Chris (54) a 1/4 de cuerpo, cuarto Escorpion (52) a la cabeza, quinto One (56) a medio cuerpo, sexto Moga Victory (54) a medio pescuezo, séptimo Agion do Jaguarete (57) a medio pescuezo, octavo Paloro ((54) a 3/4 de cuerpo, noveno The Dancer (57) a la cabeza. Entre el ganador y el noveno, solo tuvimos 2 cuerpos y cuarto.

La carrera tuvo en Agion do Jaguarete a su decidido puntero seguido por Orion, pegado a los palos y Meu Bahiano, cerca quedaban The Dancer y One. Al girar la curva, Orion y Meu Bahiano fueron por el puntero, lo rebasaron en los 250 y se fueron en busca de la meta. En la última cuadra, el “malón” dijó presente, comenzaron a acortar diferencias varios por flanco exterior, el disco encontró al pupilo de Eber Ilaria, defendiendo las sedas de “Los Apostoles” en primer lugar con excelente guía del coloniense Yair E. Pereira que viene cumpliendo una destacada temporada al igual que Ilaria. Ganó el British Medium, varios, piden revancha.