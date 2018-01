Ganó Don Carrasco

E n una jornada que había deparado en los clásicos triunfos de los tres favoritos, el Piñeyrúa se despachó con el éxito de Don Carrasco, que a $19.50 dejó por el camino a Almirante y al candidato de casi todos: Fitzgerald.



Don Carrasco es hijo de Alcorano, quien con los mismos colores del stud Hs Bagé do Sul se impuso en este cotejo hace exactamente nueve años.



Fenómeno y Bage in Concert salieron a pelear mientras Fitzgerald era tercero; con fuerte accionar el favorito tomó la punta a falta de un kilometro y dominaba cuando los 800 se fueron en exigentes 45.26. En la recta sintió el esfuerzo y Almirante lo vino a buscar con mucha fuerza. Los colores del stud paraguayo San Blas se hicieron notar por un buen tramo, pero Everton Rodrigues no había dicho la última palabra y lanzó a Don Carrasco con furia rumbo al disco triunfal.



El nieto materno de Ayrton S. pasó de largo para ganar por un cuerpo en muy buenos 1.36.01 para la milla. Almirante lo escoltó a un cuerpo adelantándose a Fitzgerald y a Coldplay. Que los tres que se llevaban la enorme mayoría de los boletos hayan entrado en el marcador rentado realza aún más el triunfo de Don Carrasco.



Antes de la carrera Everton Rodrigues dijo que le quedaba una última bala y vaya si al supo usar, siempre destacado en las jornadas de reyes se llevó un nuevo Grupo 1, el noveno desde la reapertura lo que lo iguala Federico Píriz, quien había alcanzado ese número dos horas antes en el Ramírez.



Figurado por Alcides De los Santos y entrenado por el brasileño Luiz Cintra el que fuera segundo en el Ensayo y cuarto en la Polla de Potrillos demostró que en la milla tiene un enorme potencial, tiene genes que todo lo explican.