Gandhi di Job por el doblete

Cuando el reloj de este 6 de enero marque las 20:40 será con un tono especial, será el toque de campana de la edición 120 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1.



Para todo burrero se termina la vigilia, para los asistentes al hipódromo de Maroñas es la hora sublime de emoción, es que uno a uno los 16 competidores de la carrera más importante de la hípica nacional comenzarán a ingresar a las nuevas gateras para aguardar la apertura de puertas y enfilar hacia el disco. Pasarán los 16 corceles frente al Palco, girarán el codo del ferrocarril en busca de la recta opuesta bajo los aplausos de todos los asistentes, al regreso a la recta de tribunas, unos resignarán posiciones, otros irán en busca de la gloria, de los flashes y de la herradura de rosas. Bajo un gran griterío, aplausos, llantos y risas recorrerán los últimos metros de la carrera buscando ocupar la chapa mas alta del marcador de esta nueva edición del Ramírez.



Es Gandhi di Job el que vuelve a disputar un Ramírez tras obtenerlo de brillante forma en 2017, luego de ellos, el defensor de las sedas “La Fe” viajo y no desentonó en el Longines Gran Premio Latinoamerciano de Valparaíso, en pasto y sobre 2.400 metros. De regreso a casa, el pupilo de Firpo no repitió en el “General Artigas”, estuvo varios meses recuperándose de una lesión para el 12 de noviembre volver y llegar quinto de Coldplay a 10 cuerpos en prueba de media distancia. Luego de ello, sus huestes decidieron prepararlo para correr este Ramírez, emular a los siete grandes que ganaron la prueba por dos veces y poner proa a un nuevo Latino.



Tendrá el pupilo de Firpo enemigos de real fuste. Old Bunch, termómetro de la carrera, puntero empedernido, pero que viene de una rentree de 15 meses y un interminable viaje desde Buenos Aires. De estar ocho puntos, le va a costar al hijo de Fidelidad y al resto del lote encabezados por el crack El Abanderado. Es que el descendiente de Capitano Corelli gusta de moverse en retaguardia y si los parciales son violentos puede hacerse gritar de 200 a la meta.



Ben Hur, Descocado, Piscos Our, Legion Cat, Robinson Crusoe, Monje Negro, Oggigiorno, Reality Bites y Gauche son todos bravos. Se larga y se corre un nuevo Ramírez.