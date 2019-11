El futuro de los potrillos que definieron el Derby hacia Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El potrillo Miltitoplp (Escolaso) llegaba al Gran Premio Nacional URU G1 con una tabulada que ilusionaba a sus huestes, su cuidador Gustavo Acosta también presentaba buenos palmarés a nivel de G1 con triunfos de Imagination en la Polla de Potrancas y en el Gran Premio Selección URU G1 del pasado año con Gucci Girl, con Eric Acosta de socio en las cruces.

Acosta, a cuatro días del triunfo, piensa en el futuro del crack. “El potrillo quedó muy bien luego de la carrera, volvió al stud como si no hubiese corrido. Antes de la carrera le tenía mucha confianza, la pasada en la distancia había sido muy buena”.

Con relación a su rival, Ajuste Fiscal, el cuida acotó: “El mío le venía acortando carrera a carrera. En el Jockey Club logró superarlo en los últimos 50 metros y ahora ganamos el Nacional. Con respecto a su futuro, no hablé aún con los patrones, pero creo que lo mejor después de los esfuerzos realizados es ir derecho al Ramírez para enfrentar por primera vez a los mayores”.



Mientras tanto, en Maroñas, Gustavo Vergara (entrenador de Cap Bon - Posse -, el escolta de Miltitoplp) relató: “El caballo quedó impecable, para mí corrió notable. Tenía algún problema en carrera con la cabeza, pero cuando Julio (Méndez) lo buscó en los 200 el tordillo pegó un bandazo hacia adentro y le sacó fuerza para la definición.

Ayer entró a la cancha, en estos días hablaré con el propietario y ahí se definirá si corre el Comparación (1º de diciembre) o va directamente al José Pedro Ramírez G1”. Los jóvenes y su futuro.



Se anota para la jornada del domingo 17 en Florida

El domingo 17 de noviembre el hipódromo Irineo Leguisamo de Florida se viste de gala. Se disputará la gran final del Torneo Pablo Falero, llamado para todos los clasificados en los hipódromos del SINT y en Las Piedras. Los dos primeros tendrá control antidoping y en el llamado se anuncia cero sustancia, no medicación para la carrera final. Amén del llamado de la final, Florida convoca para carreras de diferentes categorías como así también para la Primera Copa de Campeones para ejemplares cuarto de milla, con 120 mil pesos en premios, sobre una distancia de 365 metros. Las inscripciones son hoy jueves de 08:00 a 12:00 horas.