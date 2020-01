Futuro inmediato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el triunfo de Ajuste Fiscal en el pasado Ramírez y su nominación para el Latino del 14 de marzo en San Isidro, las huestes de “la Pomme” ponen ojo en la carrera más importante del continente. Su cuidador, Antonio Cintra, comentó: “En el stud estamos muy contentos con la nominación. El martes pasado recibimos la confirmación del propietario que tomó la resolución de viajar a San Isidro. Ahora hay que arreglar documentación, exámenes. La idea es viajar lo más cerca posible de la carrera, de 5 a 7 días está bien, suficiente para descansar del viaje y para conocer la cancha”.



Sobre la campaña del hijo de Ioya Bigtime y su participación en la cancha de San Isidro, Cintra nos dijo: “El caballo corrió dos veces en pasto, aquí en Maroñas, y ganó las dos. Ahí mostró que le gusta esa cancha. Ahora, lade San Isidro es distinta a la de Maroñas, por eso es bueno que entre a la cancha de la carrera una o dos veces antes para acostumbrarse. La idea es viajar con todo el equipo a Buenos Aires”.



Antes de despedirse habló sobre la preparación del ejemplar: “Aquí, las autoridades nos dieron la cancha de césped para entrenar a voluntad. No va a entrar todos los días al pasto. Es una cancha más dura que la de arena, lo haremos una o dos veces por semana”.



Por el lado de Cap Bon, de muy buena carrera, su entrenador Gustavo Vergara nos adelantó que aún no tienen definida la campaña del tordillo del “Ximena P.”. La próxima semana habrá novedades sobre el hijo de Posse y su futuro en pistas.



Las Piedras es lugar de residencia de Miltitoplp. Su entrenador Gustavo Acosta nos comentó que luego del Ramírez el hijo de Escolaso quedó dolorido y que recién en febrero estaría volviendo a la cancha. Luego, y según cómo se encuentre en las semanas siguientes, se verá cuándo el ganador del pasado Derby vuelve a las pistas con el “Nano” y la de colores.



Nicolás Navatta nos dio su parecer sobre Bobby Q, de muy buena carrera en el Ramírez: “El caballo quedó muy bien luego del 6 de enero, tenemos el Manuel Quintela el mes que viene y el General Artigas en marzo. Hay que definirlo con el propietario. De mi parte me gustaría darle un pequeño descanso, entiendo lo merece, saltear el Quintela e ir al Artigas. En estos días decidimos”.



En el stud de Walter Báez ya se piensa en los próximo clásicos y especiales. Sentimental va al clásico Los Haras, G3 sobre 2000 metros el domingo 9 de febrero; Private Idaho al especial Mascagni.