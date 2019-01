El futuro de los ganadores

Fitzgerald

Descartada su nominación al Latino y su viaje a Estados Unidos, el zaino de La Fe vuelve a las pistas en el clásico Guillermo Young en césped para luego seguir su campaña sobre pruebas de la milla.



Quintela

El Manuel Quintela da visa al Latino de Chile. Desde la cuadra de A. Cintra ocuparán gatera Etranger, Fustic y Aero Trem y se aguarda por Don Carrasco. No lo corren O. Harvard y Pretor do Sul.



Monterrico

Dixie Wave (stud Doña Licha y que se adjudicó el Clásico Ciudad de Lima) y Juliana, una tres años del stud Puerta Cerrada (ganadora del Especial Rumbo al Latino), son dos de los tres peruanos en Santiago.



La Mansa Nistel

Luego de su triunfo de 6 de enero, las huestes de La Mansa Nistel ponen el ojo en el clásico Los Haras del 10 de febrero, el MEF/DGC, 2100 en el césped para ir luego al Distaff de Campeones.



First Thing

Después de sus victorias en el Derby y Ramírez, el alazán de La Orden se apresta a competir en el General Artigas G2 del 3 de marzo. Hubo sondeos, pero nada concreto aún por el First American.