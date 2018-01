Fresia ganó el Sáenz de buena forma sobre Playera

La tres años Fresia logró, en el clásico Sáenz de Zumarán y Zumarán Arocena, sortear una mala largada para tener un desarrollo de menor a mayor, dominar en los 300 finales y derrotar de forma neta a Playera por medio cuerpo. La estelar tuvo en Torre Seasons a su puntera, seguida por Possessive con Playera a su lado, quedando en retaguardia Fresia. Antes de pasar por el viejo Stud Oriental, Torre Seasons llevaba varios cuerpos de ventaja sobre Playera y Possessive, mientras que Fresia continuaba, a par de largos, en último lugar del corto lote. Con parciales de 22”35 y 45”27, Playera y Possessive comienzan a acortar distancias con la puntera, Fresia con Everton Rodrigues no les perdía pisada. Al girar la curva, las distancias se acortaron. La defensora de “Los Céspedes” mantenía par de largos sobre Playera, que se desempeñaba con comodidad. Possessive intentaba no perder lugar y por fuera de todas se hace notar Fresia que en los 400 queda a las grupas de Playera para dominarla en los 300 finales y mantener diferencias hasta el espejo. Playera lo intentó, pero no pudo con la hija de Florence, que alcanzó su tercera victoria en cinco presentaciones, la primera de tinte estelar. Recorrió las 15 cuadras en 1’31”69 para derrotar a Playera por medio cuerpo, Torre Seasons mantuvo el tercer lugar a siete cuerpos y tres cuartos dejando en el último lugar rentado a Possessive a dos cuerpos y cuarto.