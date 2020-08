Fomento de 21 cuadras verdes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 20 carreras en Maroñas los días sábado y domingo (10 por jornada), ocho en Las Piedras de lunes y 18 que llegan del Sistema Integrado Nacional del Turf (ocho de viernes en el Irineo Leguisamo de Florida y diez en el Real de San Carlos de Colonia el martes 25 de agosto) el fin de semana hípico sumará 46 competencias de viernes a martes, récord desde el 16 de mayo, fecha de regreso de las carreras en la post pandemia.



El clásico Fomento, G3, es la prueba de mayor categoría de las 46 que disputaran, una muy interesante estelar con varias yeguas de renombre y ganadoras de clásicos de grupo, con destaque para la Crack de la Generación de la pasada temporada Algecira Fever. La descendiente de Texas Fever, más allá que va por vez primera a la grama, tiene tabuladas e historia como marcar la carrera y eregirse como la ejemplar a batir en prueba que va sobre 21 cuadras. A cuatro días de la contienda, la defensora del Tres Árboles se constituye en la candidata a ocupar el puesto más alto del semáforo del clásico de G3 ya poniendo proa a la carrera que no la tuvo en las gateras el pasado 6 de enero, el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle G1 y que pretende ir en su busca la nacida en tierras del Haras El Santo.



Tendrá la pupila de Ramón Peralta a eximias pasteras como rivales y a yeguas que han demostrado buenas cualidades en pruebas de corte mayor.



La yunta del Phillipson, Mendel Sweet y Nothing Hill LP, la también yunta de Via Quadrono y Villa D’Este, Yacumenza, Rápida Agnes, Mas te Vale, Fanatica, Quinault, Maravilla Fever y la Baby Crack 2019 Blossom, que en cualquier momento recupera la memoria y se hace fuerte en recta de definición.



La jornada sabatina en el Jerárquico entrega diez pruebas comunes, varias de ellas con buena cantidad de anotados, Maroñas recabó 307 inscripciones para competir en las 20 pruebas. Las Piedras, por su lado, completó ocho carreras de lunes con base el Preferencial Declaratoria de la Independencia sobre 2100 metros, en arena. Ubicado en quinto término de la reunión prometen competir nueve ejemplares, Gauche (radicado en San José, 60), Einstein FT (57), Nedway (53), Incurable Halo (54,5), Buen Ta (50), la Missionera (53), Blue Flag (50), Green Grass (51) y Approach (53). Para la jornada canaria se confeccionaron ocho carreras en base a los 104 inscriptos de la víspera.



En la jornada de hoy se firman los compromisos de monta, hasta al mediodía en Oficina de Carreras y quedan conformadas las reuniones que dan inicio, por protocolo sanitario hípico, a las 12:30 horas.