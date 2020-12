El Folle es paso a Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Héctor García



La velocidad manda en el clásico Andrés Folle Ylla y Julio Folle Larreta reservado para yeguas sobre 1000 metros. La prueba estelar es base de la reunión de domingo en Maroñas, que entrega 10 pruebas desde las 14:00 horas.



Es Rainha Pioneira la gran candidata al disco y la foto. La pupila de Ricardo Colombo llega con póquer de victorias en pruebas sobre 1200 y 1000 metros, tanto en arena como en césped, ante las mejores flyers locales. La hija de Pioneering superó en línea a Soapy Sky, Lisarb, Sub Princess e Itaperuna y no es de extrañar que de obtener la victoria en este clásico ponga mira en el Gran Premio Maroñas del próximo 6 de enero. En cada una de las pruebas ganadas estampó buenos guarismos, ganando tanto con comodidad o en final apretado, como en la última que derrotó a su compañera de techo Itaperuna por ventaja mínima en grama. De regreso a la arena y los mil metros se destaca por sobre sus cinco adversarias que saldrán al paso a las 16:00 horas, momento que se abrirán los partidores.



Tiene la del Hs. Belmont enemigas de riesgo, una de ellas es Suprema D’Or que viene de correr de manera fantástica contra los machos el sábado pasado en donde escoltó a Mango Jangle a medio largo en el clásico Francia. De repetir, es brava por demás la pupila de Matías Villalba. En verde fue sexta de Rainha Pioneira a seis largos; bien puede recuperarse ante las de su sexo en la tarde de hoy.



Sorpresa pueden ser varias. Una de ellas es Cara Hermana, que llegó con buenas mentas desde Brasil y su debut en Maroñas no fue bueno. Entrena en Monte Nativo, cambió de monta y si se acuerda de sus buenos triunfos en pistas del norte se postula al casillero mayor de la prueba. Tanto French Girl como Feiticeira Kowboy como Victoria Hit corren con chance.



VAGNER LEAL. Se confirmó por parte del entrenador Antonio Cintra que el jockey Vagner Leal viaja hacia Dubai luego del Mitin de enero para ser jinete oficial de los cinco ejemplares que viajan el 18 de diciembre con destino el hipódromo de Meydan. El cuidador le dio entera confianza a un jockey que bien conoce a los caballos, que sabe de correr en Dubai, que se maneja bien con el idioma inglés y que tiene experiencia internacional. Consultado Leal sobre el viaje entiende que se va a Meydan, con un muy buen plantel de caballos y que confía en que hagan un buen papel de las pruebas que les toque correr. El plantel estará completo a partir del 21 de enero. Las banderas de Uruguay, Argentina y Brasil estarán muy bien representadas por Ajuste Fiscal, El Patriota, Upper Class, Trancaferro y Almoradi junto a los profesionales a cargo. Cada uno de los sangre pura tiene ya diagramada una campaña en el Carnival. Los recuerdos de Invasor, el viaje de Sir Fever, las actuaciones de Bella Fever tienen continuación con el viaje de estos cinco pura sangre.



CAMBIO DE HORARIO. A partir del próximo fin de semana la primera carrera tanto en Maroñas como en Las Piedras e hipódromos del SINT se largarán a las 14:30 horas. La nueva normalidad así lo indica y la caída del sol.