Los flyers le dan color al clásico Perú

Sin actividad de viernes, los hipódromos de Maroñas (18), Las Piedras (8) y Real de San Carlos (8) le dan color al fin de semana hípico que tendrá sabatina en el canario y Colonia y dominical exclusiva en el Jerárquico de Ituzaingó.



Se destaca en Maroñas el clásico Perú URU G3, ubicado en noveno término, sobre once cuadras, que tendrá seis velocistas de nota en gateras mientras que en el limítrofe se corre el Preferencial Vibrado sobre 1.800 metros con 10 postulantes al éxito.



El clásico Perú tendrá, como todo cortometraje, emoción de gateras al disco. Bregarán por la victoria el tres años Brexit, Franken, Fast Night, Yihadista, Sub Manner y Dog Valiente.



Pocos pero de calidad con un terceto que se distingue, a priori, y una gran incógnita. Los que integraran la triple fórmula de Ovación Turf son Brexit, Franken y Dog Valiente, que medirán fuerzas con quien fue el mejor veloz de Maroñas, Fast Night, que falló en su última salida a pistas cuando arribó lejos de Itaperuna en el Gran Premio Maroñas URU G2 del pasado 6 de enero. El del Oro Negro venía de prolongada ausencia y tiene el crédito abierto.



Tanto Franken como Brexit le dieron dura batalla a Itaperuna en la jornada de Reyes. Ambos llegaron sin luz de la ganadora y también dieron esperanzas de triunfo cuando la prueba llegaba a su fin.



En esa ocasión fue Brexit quien ocupó el puesto de escolta a un hocico, superando al pupilo de la familia Martínez por mínima diferencia y llegando cuarto, a un cuerpo, en larga atropellada Dog Valiente.



Son cien metros más que el Día de Reyes. El teletimer, si la cancha se presenta elástica, quedará al rojo vivo ya que los participantes bien pueden registrar guarismo de excepción.



Yihadista intentará terciar en competencia de carácter superior a las que viene disputando. Sub Manner supo destacarse en prueba de similares kilates, sobre césped y 1.200 metros podría ser una sorpresa.



Al clásico y a interesantes pruebas de domingo se les suma el atractivo del Pick 8 que aporta la suculenta suma de un pozo acumulado de 8,9 millones de pesos. Intentarán una vez más los burreros dar en el clavo y llevarse, uno, el pozo mayor.



En Las Piedras se corre el Vibrado, donde los kilos, entre diez participantes, los lleva Shevchenko (59), que viene de dos triunfos en el pedrense.