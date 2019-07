Fitzgerald. Va por su noveno éxito estelar consecutivo.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos atractivas pruebas estelares se disputan en Maroñas el próximo domingo: el Asociación de Propietarios, URU G3 sobre milla, y el Agraciada, G3 sobre 1800.



1. Laurent. J. C. Méndez. Debutó en Las Piedras para ser escolta, tiene buenos antecedentes norteños. 9

2. Pushkin. C. Méndez. Viene corriendo condicionales y especiales. 7

3. Niko Prince. Y. Pereira. Llega de buenos logros condicionales. 7

4. Fitzgerald. L. Cáceres. Regresa a las pistas tras obtener el “Piñeyrúa” de Reyes y su fallido viaje a Chile. Candidato. 10

5. Dos Amores. C. Ibáñez. Tras logro canario no repitió en el césped del Jerárquico. 8

6. El Prodigo. J. Gulart. Tras obtener el Villanueva, no anduvo en grama. 8

7. Al Mare. V. Leal. Obtuvo buen triunfo en la de condición. 8

8. Monje Negro. F. Guedes. Busca su rehabilitación en tiro predilecto. 9

9. Mango Jangle. D. Gaier. Se revuelve en especiales y de condición. 7



Agraciada G3.



1. Lolli Pop. E. Rodríguez. Fue 3ª en el Distaff. Brava. 8

2. Mani Money. J. Méndez. Es difícil. 7

3. Electrónica. M. Dávila. Esta volviendo y hay que considerarla. 9

4. Lilly Spencer. H. Lazo. Si se mueve la carrera, ojo. 8

5. Lady Leti. D. Gaier. De repetir las últimas, peligrosa. 8

6. La Mansa Nistel. F. Píriz. Retornó a su nivel. La candidata. 10

7. Cibeles. L. Cáceres. Más que brava. 9