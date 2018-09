Fitzgerald llega con diez puntos a la carrera

Este domingo en Maroñas se disputa el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta sobre la milla. Luis Alberto Cáceres Aranda confía en Fitzgerald “el caballo anda muy bien, tenemos una linda carrera para el fin de semana. Después de la última carrera que corrió ha seguido notable, en los floreos anda muy bien y la partida final fue excelente. El caballo llega al domingo con los diez puntos”.



El salteño añadió “al caballo le gusta correr adelante, siempre fue así y no se lo vamos a cambiar ahora. En el desarrollo, tenemos a Ben Hur, a Agion do Jaguarete y un par de caballos que pueden salir a buscar, pero bueno, rivales, luego que se abren los partidores son todos”.



Las huestes de La Fe tienen en la mira la revancha en el Gran Premio Pero Piñeyrua “ya estamos pensando en el 6 de enero, este año no tuvo una buena suelta, después perdió bien el caballo, pero espero que el próximo año nos vaya mejor”.



Va Fitzgerald por un nuevo triunfo, tendrá en Decisivo Boy, Card Day y Ben Hur a sus enemigos, aunque, si el zaino responde, difícil es que puedan derrotarlo.