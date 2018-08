Fitzgerald y Descocado se destacan en estelares

Con catorce carreras, la reunión de domingo concita la atención burrera. Se disputan once pruebas de condición, un handicap especial y tres clásicos donde se destacan el Zelmar Michelini URU G3 sobre kilómetro y medio y el Asamblea de la Florida G3 con 2000 metros a recorrer.



En octavo término de la reunión se corre el Michelini donde la figura de Fitzgerald llama a la grey burrera a decir presente en Maroñas. El excepcional zaino viene de una espectacular victoria, en césped, sobre la milla estampando 1´31”70 dejando a sus rivales sin aire de 200 a la meta. De regreso a la arena, el defensor de las sedas “La Fe” enfrentará a Retador, El Nazareno, Pepinillo y a los también norteños El Topo, Almoradi y Maraton. Carrera para decir presente en Ituzaingo y quedarse a ver la siguiente que trata del Asamblea de la Florida que reunió a siete pretendientes al podio.



Van Don Carrasco (3º en el Campeones Classic) y Pretor do Sul (escolta de Chimango en el pasado Municipal), en yunta con credenciales suficientes para enfrentar a un Descocado que viene de valiente victoria en el Campeones Classic del pasado 3 de junio sobre Monje Negro. Sobre misma distancia es el ejemplar a derrotar.



Complementan la grilla de partida el siempre bravo Olympic Harvard que aún no conoce de halagos en Maroñas, el ganador del Jockey Club Ben Hur y Nedway.