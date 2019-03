Fitzegarld largará desde la gatera 7

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del sorteo de gateras del Longines Gran Premio Latinoamericano, G1 a disputarse en el Club Hípico de Santiago este domingo, quedó dictaminado que Fitzgerald largará desde la posición 7, algo que no disgusta al jockey Luis Alberto Cáceres. “Lo que he podido hablar aquí con otros Jockeys y lo que he podido observar, que la mejor largada es desde el puesto 5 o 6, tenemos el 7, algo que no está nada mal”, comentó el salteño apenas concluida la ceremonia del sorteo, cumplida ayer al mediodía en la sede de la gran carrera continental.

“La cancha no está nada bien. En el opuesto hay lugares sin pasto, hay varios pasajes a otras canchas y en la recta, contra los palos, se torna difícil correr. Es todo bravo, pero aquí estamos con Fitzgerald”, añadió.

Si la idea era largar del medio hacia adentro, el 7 en 17 competidores no es nada malo para la suelta de un caballo que vendrá entre los de vanguardia. La recta final, donde aparecerán como ráfagas los rivales, será vital para que Fitzgerald llegue con resto y pueda definir la carrera que tendrá representantes locales (invictos en tres Latinos en el Hípico), argentinos, brasileños y peruanos.

A tres días del Latino, Fitzgerald tiene gatera. Mañana hará su último reconocimiento de pista y el domingo saldrá a la cancha.