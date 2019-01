First Thing es el gran ganador del Gran Premio Ramírez

En un apasionante final que levantó a todo el público de las abarrotadas tribunas, el pedrense First Thing, tras viajar en puestos de zaga hasta entrada la recta, le dio alcance a El Abanderado a pocos metros de la sentencia para adjudicarse la edición 121 del Gran Premio José Pedro Ramírez este domingo en Maroñas.

Al pupilo de La Orden, que pagó un dividendo de 10.20 y empleó buenos 2.29.87, lo llevó a la victoria el jockey Pablo Rodríguez y lo presentó Germán González.



El marcador.

1. First Thing. Jockey: Pablo Rodríguez. Cuidador: Pablo González (h).

2. El Abanderado. Jockey: Damián De Arracaeta. Cuidador: Ivo Pereira.

​3. Olympic Harvard. Jockey: Julio C. Méndez. Cuidador: Antonio Cintra.

4. Don Carrasco. Jockey: Everton Rodriguez. Cuidador: Antonio Cintra.

4. Great Spirit. Jockey: Luis A. Cáceres. Cuidador: Denis Hermogéneo.

6. Ilustre Senador. Jockey: Valmir Rocha. Cuidador: Walter López.

7. Cerro Largo. Jockey: Waldemar Maciel. Cuidador: Ruben Rivero.

8. Pretor do Sul. Jockey: Vagner Leal. Cuidador: Antonio Cintra.

9. Negrone. Jockey: Fabio Guedes. Cuidador: Heriberto Guede.

10. Chimango. Jockey: Héctor Lazo. Cuidador: Silvio Ferrer.

11. Monje Negro. Jockey: Federico Píriz. Cuidador: Martín Martínez.

12. Legion Cat. Jockey: Deividi Gaier. Cuidador: Walter Báez.

​13. Oggigiorno. Jockey: Fernando Olivera. Cuidador: Luis Belela.

14. Mundanal. Jockey: Maicol De Souza. Cuidador: Nelson Preste.

15. Ben Hur. Jockey: Wilson Moreyra. Cuidador: Gustavo Vergara.

16. Lo Felipe. Jockey: Jose Aparecido. Cuidador: José Correa.