First Thing: del Derby al Ramírez

La emocionante definición del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 levantó en vilo al público que se hizo presente en el hipódromo de Maroñas. Es que cuando en los 200 finales El Abanderado tomó las riendas de la carrera, por afuera, casi pegado a la baranda exterior hizo irrupción el pedrense First Thing para igualarlo a menos de 50 metros del disco y lograr ponerle medio pescuezo al Capitano Corelli, que cayó con todos los honores en sensacional carrera. En apretado final, fue tercero Olympic Harvard, que también dio esperanzas en mitad del derecho, cerrando marcador rentado Don Carrasco y Great Spirit en puesta. Entre el ganador y los que empataron en el cuarto lugar solo hubo cuerpo y medio, lo que marca lo parejo que fue la contienda.

El pedrense, descendiente de First American, venía de obtener el Gran Premio Nacional con misma fórmula y repitió en la carrera más importante del turf nacional. Es que el defensor de las sedas “La Orden” tuvo en su joven piloto, Pablo Rodríguez, y en su entrenador Germán González a dos aliados de lujo. First Thing utilizó la misma estrategia que Gandhi di Job hace dos años: coronarse en el Derby y viajar al Ramírez sin compararse con los mayores logrando el mismo resultado, ambos ejemplares nacidos en Brasil y con campaña en nuestro país alzando las manos en ambas pruebas.

La carrera tuvo el trámite esperado con Pretor do Sul en delantera, seguido por Ben Hur, Ilustre Senador y Chimango. En mitad de lote se ubicaban Olympic Harvard, Great Spirit y Don Carrasco, mientras que en retaguardia quedaban El Abanderado y First Thing.

En pleno codo final, Ilustre Senador fue en busca del puntero. Cuando entraron a la recta, el ganador del Bento en Cristal quiso demostrar lo suyo. En pocos metros quedaron a su lado Olympic Harvard, Great Spirit y más abierto pedía lugar El Abanderado.

En postrimerías de la clásica prueba, First Thing logró doblegar a El Abanderado para llevarse toda la gloria y la herradura de rosas.

Al de "La Orden" pagó un dividendo de 10.20 y empleó buenos 2.29.87.



El marcador.

1. First Thing. Jockey: Pablo Rodríguez. Cuidador: Pablo González (h).

2. El Abanderado. Jockey: Damián De Arracaeta. Cuidador: Ivo Pereira.

​3. Olympic Harvard. Jockey: Julio C. Méndez. Cuidador: Antonio Cintra.

4. Don Carrasco. Jockey: Everton Rodriguez. Cuidador: Antonio Cintra.

4. Great Spirit. Jockey: Luis A. Cáceres. Cuidador: Denis Hermogéneo.

6. Ilustre Senador. Jockey: Valmir Rocha. Cuidador: Walter López.

7. Cerro Largo. Jockey: Waldemar Maciel. Cuidador: Ruben Rivero.

8. Pretor do Sul. Jockey: Vagner Leal. Cuidador: Antonio Cintra.

9. Negrone. Jockey: Fabio Guedes. Cuidador: Heriberto Guede.

10. Chimango. Jockey: Héctor Lazo. Cuidador: Silvio Ferrer.

11. Monje Negro. Jockey: Federico Píriz. Cuidador: Martín Martínez.

12. Legion Cat. Jockey: Deividi Gaier. Cuidador: Walter Báez.

​13. Oggigiorno. Jockey: Fernando Olivera. Cuidador: Luis Belela.

14. Mundanal. Jockey: Maicol De Souza. Cuidador: Nelson Preste.

15. Ben Hur. Jockey: Wilson Moreyra. Cuidador: Gustavo Vergara.

16. Lo Felipe. Jockey: Jose Aparecido. Cuidador: José Correa.