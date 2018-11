First Thing es el crack!

Por quinta vez en 15 años, desde que reabrió sus puertas el hipódromo Nacional de Maroñas, la afición se dio cita para ser testigos de un Gran Premio Nacional que podía coronar a un Triple Coronado. Por tercera vez la historia la escribió uno de sus rivales. Esta vez el protagonista fue el potrillo brasileño First Thing que con una fulminante atropellada se robó el espectáculo y los aplausos.



Fue una historia particular, porque definieron la prueba quienes llegaban por el camino alternativo al Nacional. Ni el ganador ni su escolta Negrone habían participado de las dos primeras gemas de la Triple Corona, ambos venían de definir el Carlos Reyles en orden invertido, aquella vez la atropellada del defensor del stud La Orden había quedado corto por medio pescuezo, esta vez ganó por un cuarto cuerpo.



Farruco Law y Duro de Matar dispararon adelante y sacaron gran ventaja al resto del lote. Cuando los 800 metros se fueron en 48.55 había más de 10 cuerpos entre el puntero y Negrone que encabezaba en la cuarta posición al grueso del grupo. La milla se cumplió en 1.41.28 y para ese momento las diferencias habían desaparecido, el lote se compactaba y empezaba una nueva carrera.



Duro de Matar saca una nueva ventaja poco antes de entrar a la recta final, lo sigue Negrone y mejora Thalasso que en ese momento parece ser el de mejor acción. Se preguntarán donde estaba en ese momento First Thing, a 450 metros del disco estaba en la posición 11 y con el paso complicado. En los 300 tuvo cancha libre para desatar su furiosa atropellada, mientras adelante Negrone dominaba a Thalasso y Duro de Matar, First Thing descontaba a pasos agigantados. Alcanzaría poco antes del disco y pasaría de largo a su anterior verdugo. Great Spirit que también atropelló con fuerza culminaba su retorno a pistas con un buen tercer puesto.



2.39.84 fue el discreto registro en una cancha que no da tiempos y en la que además había viento en contra lo que hacía imposible soñar con un tiempo más destacado.



Pablo Rodríguez estuvo brillante en el que es el mayor triunfo de su carrera. Con 80 triunfos de por vida en Maroñas, este jockey que debutó en el 2014 en nuestro principal escenario ganó su primer clásico de grupo nada menos que en un Nacional.



First Thing demostró tener pasta de fondista y se ganó merecidamente el título de crack.