Final feliz

La jornada de Reyes se dividió en varias partes y dos de ellas acapararon la atención: la disputa del Ramírez y la despedida y homenaje a Pablo Falero. Luego que el piloto de Colonia empuñara la fusta por última vez, realizó un canter por la senda hípica en un automóvil histórico. Tras la entrega de presentes, Falero se dirigió a los suyos: “Todo fue maravilloso para mí. Cuando comencé nunca pensé en todo lo que pasó en estos años, esto nunca fue un sueño, siempre fue una realidad. A medida que esa realidad se iba haciendo me enfoqué siempre en tratar de superarme en el día a día. Hoy creo que es el momento justo; creo también que el tiempo pasó muy rápido, los números son violentos siempre. La verdad que ganar más de 9500 carreras todavía no sé cómo pasó”.



Tras los aplausos de todo el hipódromo, Falero deslizó: “El mejor triunfo de mi vida, en las pistas, fue en 1998 en mi regreso tras la lesión muy importante que tuve. Gané con la yegua Delivery. Hoy aquí fue la última vez que me subí a un caballo de carreras”.



Tanto Falero como los presentes en el podio se encontraban muy emocionados. El ya hoy entrenador continúo diciendo: “A toda la gente burrera le digo gracias por tanto cariño, por tanto reconocimiento hacia mi persona, hacia el profesional. También quiero agradecer a las autoridades de Maroñas por este hermoso homenaje que me están haciendo”.



Tras ello, Falero tuvo un especial recuerdo. “Le agradezco a los caballos, a todos los que me han apoyado desde que comencé con tan solo 14 años”. En su momento, Pablo tuvo recuerdo hacia la familia. “Para Patricia, mi señora, fueron 38 años de sufrimiento. Ahora va a disfrutar tanto como yo la nueva tarea en la que me metí a dos días de la despedida de San Isidro. Ahí comencé a disfrutar desde adentro en el stud. A mí siempre me apasionó el caballo: al principio en el de andar, luego el criollo, a los 14 años me apasionó el de carrera, ahora le voy a dar la misma calidad de vida al caballo que el caballo me dio a mí”, finalizó.