La fiesta pedrense comienza a las 12:30

El hipódromo Las Piedras vivirá por segundo año consecutivo su máxima jornada hípica sin público. El pasado año, tras dos meses sin actividad, la reunión que congrega a cuatro clásicos en donde se destaca el Gran Premio Batalla de Las Piedras URU G3 era la primera tras el prolongado parate que se tuvo debido a la pandemia. A pesar de ello, la reunión de martes 18 de mayo -no se cambia la fecha aunque se haya trasladado el feriado laborable para el día lunes-, tiene todos los atractivos hípicos que nos entrega año tras año el hipódromo de los eucaliptos, el segundo en importancia en nuestro país y sostén de la actividad durante los años de cierre del Jerárquico de Ituzaingó.



Los que peinan canas recuerdan los épicos grandes premios Ubaldo Seré, otrora la carrera magna del turf canario. Luego de la última reapertura del pedrense, el Ubaldo Seré trata de un llamado sobre 1500 metros que abrirá hoy la reunión, a las 12:30, con largada desde el boquerón en donde con mandil uno soltará el candidato El Victorioso. El pupilo de Germán González llega a la brega con buenos títulos y tabuladas como para llevarse la justa.



En tercer lugar, sobre dos kilómetros se corre el Gran Premio OSAF, carrera para ellas en donde se presenta la mejor yegua de mediana y larga distancia local, la norteña Honra Real, ganadora de la pasada edición del G. P. Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1.



Los veloces tienen su lugar en el Mitin, sobre 1200 metros y una hora antes del Batalla (15:00 horas), desde la recta opuesta, paralela al Camino América van los “flyers” en busca de la victoria. Desde Maroñas llegan Mango Jangle y Freedom of Speech. Todo hace pensar que entre ellos sale el ganador.



A las 16:00 tocará la campana de la prueba más importante del calendario hípico canario, el Gran Premio Batalla de Las Piedras URU G3 con veinte cuadras a recorrer y en donde el ganador de la edición 2020 irá en busca del Double Event, el noble y veterano Olympic Harvard en una carrera pareja que tendrá trámite (Keep Down mueve los relojes) en donde el del Regina se hará gritar. Emperor Hulk y Leopardo Real completan la triple fórmula.



DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Pablo Rodríguez

En reunión de diez pruebas el jinete tiene muy buenas montas para sumar al inicio de jornada.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 con Carry Over

Pozo: $ 33.933.-

Carrera 7ma: 1-10-13

Carrera 8va: 3-5

Carrera 9na: Todos



Pick 4 con pozo:

Acumulado: $37,500

4ta: 1-6-9

5ta: 1-3

6ta: 1-3-5-6-7-12

7ma: 1-10-13



Eje de apuestas especiales:

Honra Real

Eje de Pick 3 inicales y de exóticas de la 3ª.

Hades of Greece

Para exóticas de la 5ª y Pick 4.



EL LANCE DE LA REUNIÓN

Lukaku

En el inicio de la Doble Final, ojo con el 13 en la 9ª.