Fernando Jara: “Invasor me dio todo, quiero ir a visitarlo”

Fernando Jara es un jockey panameño, de 31 años de edad, que ejerce la profesión en la actualidad en el hipódromo de Meydan.



Dentro de sus mayores logros, fue guía de Jazil en el Belmont Stakes de 2006, la Copa del Caribe el mismo año en Puerto Rico con el caballo panameño Ay Papa, pero, los mayores logros del experimentado jinete fueron con nuestro triple coronado y crack Invasor.



Jara llevó a la victoria al hijo de Candy Stripes en 2006, en el Suburban Handicap en Belmont y en el Whitney Stakes en Saratoga mas el Donn Handicap en Gulfstream en 2007, pero, la victoria mas rutilante y que marcó al centro americano fue la Dubai World Cup del 2007 con el defensor de las sedas Shadwell Racing bajo la égida de Kiaran P. McLaughlin.



Durante la disputa de la última DWC, Fernando Jara hace acuerdo a Invasor, “tengo un recuerdo muy bonito de Invasor, haber ganado esta carrera, la Dubai World Cup para mi desde muy chico era un sueño. Este día, es un día especial para nosotros los jockeys, es el día de trabajo para nosotros”



Haciendo referencia a Invasor “a mi Invasor me ha dado todo, me ha dado cosas grandes, me puso a otro nivel, me abrió muchas puertas, se me dieron muchas oportunidades gracias a Invasor”.



Jara extraña al caballo “espero este año ir a visitarlo, tengo planeado ir a verlo a Uruguay, espero estar en tu país en un par de meses, no tengo la fecha exacta, pero quizás entre mayo y junio podría viajar”.



En referencia a su actividad “estoy corriendo aquí en Dubai, tengo ya cuatro temporadas aquí y en mi tiempo libre viajo a Panamá. Hace ya cinco años que no hago temporada en Estados Unidos, por suerte me va muy bien. Me gusta este lugar, esta atmósfera, hay buenas carreras y se montan buena categoría de caballos, hoy Dubai es mi segunda casa”



Tuvo actividad durante el Mitin de la DWC, nos atendió muy amablemente y sueña con re encontrarse con el crack que vive en nuestro país. Se viene el rencuentro.