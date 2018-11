Fast Night voló para clasificar

El fuerte viento a favor hacía prever que el récord en pista nueva de los 600 metros sería pulverizado. Esta era la tercera y última de las clasificatorias del Rey del la Recta disputadas en Las Piedras y en cada carrera se había mejorado la marca. Sub Princess marcó 32.20 hace siete días en gran actuación.



Pero Fast Night no solo cumplió con los pronósticos y bajó ese tiempo si no que también dejó atrás el récord histórico conseguido por Toro Bandido en el año 2009 y que era de 32.07.



El potrillo que defiende al stud Oro Negro y que era amplio favorito en las apuestas voló de las gateras al disco para emplear apenas 31’’63 para las seis cuadras.



Con Diego N. Piriz en su silla, el entrenado por Jorge Avelino Piriz dejó a 2 1/4 cuerpos a Hit Messenger.



Hay que recordar que este ejemplar se quedó con el Campeones Juvenile Sprint en Junio en la que era su tercera victoria oficial y que luego fue cuarto en el Criterium.



El criado en el haras Los Apamates no corría desde aquella jornada. Tiene por delante un futuro enorme en las pruebas de velocidad.