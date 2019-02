Fast Night vale un Perú a nivel local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas minutos después de ganar de forma inobjetable el clásico Perú con el ligero Fast Night, Diego Nicolás Píriz comentó: “Espero poder convencer a mi padre y cruzar el charco para correr con Fast Night en la recta de Palermo o San Isidro. Para esta carrera no llegó con los 10 puntos, pero ganó bien. Con Marcos Padilla lo hicimos luego que lo entregara el domador, yo lo corrí en el debut y luego lo corrió mi hermano Fabián, pero quiero correrlo en Argentina”.



Y no es para menos. Hoy en Maroñas en estos tiros el defensor de las sedas “Oro Negro” no tiene rivales. Es, el nacido en Los Apamates, un veloz de nota, que luego de una muy buena primera campaña volvió con todo el ímpetu en Las Piedras ganando la clasificatoria del Rey de la Recta para luego afianzarse en los clásicos para “flyers” en Maroñas. Su derrota en el “Maroñas” a manos de Holy Legal no hizo cambiar el excelente concepto que se le tiene a Fast Night.



En el clásico de ayer volvió a demostrar sus dotes de excelente corredor. Saltó en punta y llegó con ventajas sobre Dog Valiente, que fue escolta a dos cuerpos y cuarto en destacados 1’03”74.



La carrera tuvo desde el vamos a Fast Night como su principal figura, sin que Diego Nicolás Píriz le pidiera. El zaino se adueño de la delantera seguido por Dog Valiente y Moga Victory, que relegaron a Um Ponteiro al cuarto lugar dejando a El Danzarín en extrema zaga. El puntero detuvo el teletimer en 22”22 con claras ventajas sobre sus dos más inmediatos perseguidores, mientras que El Danzarín quedaba a la par de Um Ponteiro.



Cuando entraron a la recta, Fast Night conservaba tres largos sobre Dog Valiente y Moga Victory. A falta de 350 para la meta, Vigil busca flanco externo para impulsar a El Danzarín, mientras que Matías Figueroa estimula al suyo.



Solo en el palo de los 200 finales Píriz lo llama al orden a Fast Night, que responde, pone “sexta” y se va en busca de un nuevo triunfo estelar en la arena de Maroñas. Ahora, a esperar y ver si los hijos convencen al padre para ver a Fast Night en lares bonaerenses.