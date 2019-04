Fast Night va por otro triunfo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay un único clásico este fin de semana en Maroñas, el José Martinelli Gómez, un Grupo 3 sobre 1200 metros que se correrá por primera vez sobre césped siendo así uno de los cotejos jerárquicos que abandona la arena y pasa a la nueva superficie.



Once son los que anotaron pero serán nueve los que tomen la partida y entre ellos Fast Night se gana con creces el voto en la carrera que larga a las 17:35 y tiene algo más de 460 mil pesos en premios.



Fast Night es el mejor velocista del medio hoy por hoy, el tres años criado en el haras Los Apamates y que defiende a las exitosas sedas del stud Oro Negro ha ganado en nueve de sus 13 salidas a pistas y pasa un momento espectacular con tres clásicos obtenidos en sus últimas cuatro salidas a pistas, además su única derrota en este tiempo fue en el Maroñas (G2) ante Holy Legal por medio pescuezo y en récord para el kilometro.



Tras ello se impuso fácilmente en el clásico Perú (G3) en lote menos numeroso pero probablemente más exigente que este. Anda bien en las mañanas y todo indica que lo tendremos una vez más en el podio. La mayor interrogante pasará sin dudas por el hecho de que esta será su primera vez en el césped, pero no creemos esa sea un escollo mayor.



Elegimos como enemigo a Humo Blanco, el tordillo oscuro que está al cuidado de Rogerio Machado retorna tras ser séptimo en el Gran Premio Maroñas (URU G2), la prueba cumbre para los velocistas. Es una animal de mucha calidad y lo vemos corriendo bien una vez más. Ganador de cinco, sabe lo que es vencer a nivel clásico ya que lo hizo como dos años en el Guzmán Vargas. En la pasada temporada se llevó dos handicaps especiales y en diciembre fue segundo de Fast Night en el clásico Francia.



Como tercera opción vamos con Soapy Sky yegua que a los cinco años está rindiendo como en sus mejores días. Viene de ganar una linda carrera y antes entró a algo mas de tres cuerpos de Sub Princess por lo que ha nadie puede sorprender una buena actuación de la defensora del Tres Orillas. La entrenada por Ignacio Portela lleva cuatro temporadas dándole alegrías a sus allegados. Tiene tres triunfos en handicaps especiales y dos en preferenciales en Las Piedras, un clásico es lo único que le falta, además de lograrlo alcanzaría el décimo impacto de su dilatada y productiva campaña.



El Cantante es otro participante a mirar con atención, el hijo del fenomenal Ecclesiastic corre bien cuanta prueba disputa y esta no debería ser la excepción.



Franken viene de derrotar al rendidor Fonca y así obtener su séptima victoria en 18 presentaciones, aunque su campaña es sin dudas muy buena, le ha faltado hasta ahora el último salto de calidad el cual tratará de dar acá.



Afilado tuvo un gran momento pero sus acciones están en baja, sin embargo fue en el césped donde supo brillar. Tanto Surprise Ja como Um Ponteiro aparecen en un lote donde sus posibilidades son escasas.