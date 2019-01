Falero se despide

Pablo Gustavo Falero se hizo presente en la mañana de ayer en Maroñas y atendió a la prensa a sabiendas que será su último Mitin de Reyes.



“Este es un Ramírez especial, es el de mi despedida y estoy contento por poder estar. Trabajé a Monje Negro, que anduvo bien, y a Playera que me gustó mucho, creo que van a correr muy bien” Monje Negro disputará el Gran Premio José Pedro Ramírez G1, Copa El País, y Playera el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1.



El excepcional jockey se refirió a su retiro de las pistas: “Todavía no lo tengo asumido. Hay mucho ruido, pero sí, creo que después que vuelva de vacaciones, bajo un cambio y proyectaré cuándo va a ser mi despedida. Me da un poco de pena largar en este momento porque tengo la suerte de estar trabajando con un gran equipo en Argentina. Estoy más tranquilo que nunca. Me da un poco de pena dejar de correr, pero el físico me está pasando factura, del tiempo, de los golpes. Tengo todo en la mira, pero cuántos meses más voy a correr, no lo sé. Cuando vuelva de las vacaciones veré”.



El cotizado profesional, ganador de más 9000 carreras en varios hipódromos, habló sobre el futuro cuando cuelgue la fusta.“Todavía no proyecté mucho, algo hay, pero primero quiero terminar bien todos estos mitines buenos y luego ver”, dijo.



Gabriel Rodríguez estuvo en San Isidro cuando corrió a Sixties Song y se refirió no solo a la carrera, también al próximo Latino, “El caballo fue invitado por Palermo, seguro vamos a estar en el Gran Premio Latino de Santiago en marzo (en el Club Hípico) y con un caballo competitivo. Viene de perder el Pellegrini ahí cerca, quizás la revancha sea en el Latino ya que el caballo ha vuelto a ser lo que era. En el Pellegrini nos faltó una cuota de suerte que siempre se necesita”.



Antes de moverse de partidero explicó cómo se trasladó hasta Maroñas. “En esta oportunidad vine a trabajar los caballos y vine por ruta, ayer no encontré nada directo y me vine en auto, en lo que había llegaba tarde y preferí llegar bien temprano”, comentó.



Luego de trabajar a Monje Negro, Playera y Hat Dólar emprendió su regreso a casa. “Tengo pensado llegar a Montevideo un par de días antes de Reyes, aún no lo decidí, pero es casi seguro”. Viene Falero, con los Reyes, ¡el mejor regalo para el burrero!





La familia Martínez se hará presente, con grandes chances, en los dos grandes premios de grupo uno del próximo domingo 6 de enero.



Presentan a la yunta de Playera y Cibeles en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 Copa UCM y a Monje Negro en el Gran Premio José Pedro Ramírez G1, Copa El País.



Dado que el salteño Cáceres guiará al potrillo Great Spirit en el Ramírez, la enseña blanca y verde requirió los servicios de Pablo Falero que será el jinete de Monje Negro en la prueba emblema de nuestro turf y de Playera, en prueba de yeguas que hará yunta con Cibeles.



Martín Martínez se refirió a sus pupilas: “Estamos contentos de participar con las dos yeguas del “Hs La Horqueta”, esperemos que hagan una buena carrera”.



“A Cibeles le gusta correr más la carrera, es brava de contemplar. Luis Cáceres la conoce y la eligió para correrla. Espero que se haga el trámite para ella y que se venga hasta donde pueda”.