Éxito de Mercosur de Fui con El

En un apretado y emocionante final, el cuatro años Fui con El derrotó al gran favorito de Humo Blanco por ¾ de cuerpo en 1´11”09 en el handicap especial Mercosur disputado en la víspera en Maroñas.



El pupilo del joven compositor Matías Villalba (figura L. Inzaurralde) venía de dos fallos en Maroñas y Las Piedras, “el caballo tuvo una buena serie de cuatro triunfos seguidos, inclusive el especial Ecuador, luego no corrió bien y estuvo con una lesión parado en el stud. Hoy vino mas cerca, no era lo esperado, pero ganó bien. Espero poder estirarlo y correr mas distancia con el” declaró quien cuida al descendiente de Fui Tambem.



La carrera tuvo en Humo Blanco y Mileto a sus líderes en vanguardia seguidos por Hard Heart y Fui con El, luego se ubicaban Illinois, Royal Top y Alevoso en la retaguardia, el teletimer se detuvo en 22”30 con los dos punteros tomando claras ventajas.



Al entrar a la recta, tanto Mileto como Humo Blanco se dejaban ver en vanguardia por cuarto y quinto andarivel, por dentro Fabio Guedes mueve a Illinois pegado a la empalizada y por flanco externo se deja ver Fui con El.



En los 400 (800 en 45”89) Humo Blanco se hace duro, Mileto lo intenta pero no puede, Illinois se acerca y por fuera Fui con El comienza a darle ilusiones a los suyos.



A falta de dos cuadras, Humo Blanco queda con ventajas, 50 metros mas adelante Fui con El le entra a las grupas, el Shark se hace duro pero cede ante la arremetida final del defensor del “El Tana” que logra sacar ventajas en postrimerías del disco, fue escolta Humo Blanco, tercero a ½ cuerpo llegó Alevoso en larga carga superando a Illinois por medio largo, cerró chapas Royal Top.