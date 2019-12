El éxito de la inauguración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un hipódromo rebosante de público, local e internacional, se disputó la primera edición de la Pitons Cup, una prueba clásica que demandó a cada uno de los propietarios pagar US$ 20.000 para tener una gatera. Quien ganó, Casting Crowns, lo hizo con la chaquetilla del “Taylor Made Form” que se adjudicó el primer premio de los US$ 150.000 que tenía la carrera para repartir.



Durante la primera jornada en el hipódromo, que se encuentra a cinco minutos del aeropuerto internacional, se disputaron cuatro competencias. Las tres condicionales dejaron camino abierto para la carrera con más premios en el Caribe Este.



Qin Yong, el jinete chino que llevó a la victoria al ganador, en conferencia de prensa relató: “Es una muy buena pista, me sentí conforme, no tuve instrucciones, pero vine entre los delanteros y ganamos una buena carrera”. El jockey estuvo acompañado en la conferencia por autoridades locales, propietarios y profesionales a cargo del descendiente de Warrior’s Reward, que en 1’50”91 derrotó de forma cómoda a Colonel’s Pride, quien entró a la recta final en delantera pero no pudo con la arremetida del ganador. Fue tercero Run Bayou y cuarto Donna’s True Bling.



Fue un verdadero éxito la primera reunión en la Perla del Caribe que da infinitas posibilidades de crecimiento, a nivel de turf y demás actividades que comenzarán a construirse durante el próximo año.



El Royal Saint Lucia Turf Club avanzará en tribunas, facilidades, etc. Tiene todo el poder de hacerlo en conjunto con el casino que se construirá en el hipódromo, con un reluciente aeropuerto, el nuevo puerto a pocos metros y el centro comercial. El apoyo que llega desde China, sumado al excelente relacionamiento con el gobierno local, tiene como resultado final una gran obra con un caudal de turistas, profesionales y estudiantes a gran escala.